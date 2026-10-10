Un café en la montaña a solo una hora de la ciudad

A un costado de los alojamientos Safari Deluxe —Agua, Tierra, Fuego y Aire—, Luxury Camping Altos del María ofrece a sus huéspedes y visitantes la opción de disfrutar de un excelente café de especialidad en su nuevo coffee bar Luxury Brew, con un completo menú a base de bebidas de café tanto frías como calientes.

Ahora, la experiencia de despertar con el clima fresco de la montaña y contemplar el entorno natural incluye disfrutar de una taza de café preparada especialmente para el lugar. Y es que con la apertura de Luxury Brew Coffee Bar, la marca estrena su propio café de especialidad, un blend proveniente de las tierras altas de Boquete.

El Sunnyside Luxury Blend combina las variedades Catuai, Typica y Caturra, elaboradas mediante procesos Natural y Black Honey. Su perfil presenta acidez cítrica, notas de miel, durazno y flores blancas, acompañadas de un cuerpo sedoso.

En café a base de espresso puede degustar bebidas calientes como espresso, americano, macchiato, cappuccino, capuccino vainilla, mocaccino, latte y latte caramelo. En bebidas frías está el iced americano, el iced latte, el iced latte saborizado, el frappé de café, frappé de caramelo o chocolate y el Orange coffee.

“Este café es hecho especialmente para nosotros, para Luxury Camping. La finca que produce este café ya tiene tres premios a nivel internacional y está elaborado tomando en cuenta la altitud de Altos del María, nuestros 800 m de altura, para la temperatura de este lugar, para que vivan la experiencia de montaña y para degustarlo con nuestros exquisitos platillos”, invita Leonela Martínez, administradora del Luxury Camping.

Puede acompañar el café con empanadas, croissants o postres como el cheesecake con frutos rojos, el flan de la casa, un cremoso brownie o un clásico pie de limón.

El coffee bar ofrece también cervezas importadas y locales, vinos, espumosos, cava, una variedad de cócteles y mocktails signature y algunos clásicos de siempre.

La oferta de bebidas complementa el nuevo menú desarrollado por la chef Rachel Pol, pensado para complementar la experiencia de hospedaje y aportar una propuesta gastronómica acorde con el concepto de la marca. La intención es que huéspedes e invitados encuentren opciones tanto variadas como sencillas y deliciosas.

El menú cuenta con opciones como el filete con mermelada de tomate, las chuletas BBQ, salmón a la plancha, filete de pescado o pollo a la parmesana. Las guarniciones son también muy variadas, incluyendo las clásicas papas fritas, los patacones, arroz o una ensalada fresca. Los huéspedes pueden comer desde su terraza o acercarse al área acondicionada para las comidas.

“Altos del María es una comunidad que goza de un clima fresco de montaña, una exuberante vegetación y un entorno natural en el que destacan ríos, cascadas, senderos y miradores. Tenemos alrededor de 37 amenidades naturales”, explica Jissell Rissell, gerente de mercadeo de Altos del María. “Con la incorporación de Luxury Brew Coffee Bar, su café exclusivo de Boquete y el nuevo menú, Luxury Camping continúa ampliando las experiencias disponibles para sus huéspedes, manteniendo como esencia la conexión entre naturaleza, confort y gastronomía”, agrega.

Y si desea llevarse la experiencia del café de montaña a su hogar, tiene la opción de adquirir el blend ya sea molido o en grano.

“Queríamos que nuestros huéspedes pudiesen tener una linda experiencia con el blend en el camping, pero ha tenido tan buena acogida que ahora estamos lanzando la opción de que nuestros huéspedes puedan también llevarse una bolsita de café para sus casas para seguir disfrutando y sentirse como en Altos del María”, asegura Russell.