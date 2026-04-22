Grupo Frontera: ‘Nuestra música abre un espacio de confianza donde es posible expresar lo que se lleva dentro’

Si hay un punto de quiebre, Payo lo ubica con precisión: No se va. No como un éxito más, sino como una frontera invisible entre dos versiones de la misma historia.'La quinta canción que nosotros decidimos grabar y soltar... fue la de No se va. Y ya después eso todo literalmente nos cambió la vida'.La frase no necesita adornos. Tampoco exagera. A partir de ahí, el crecimiento fue tan acelerado como desordenado. Porque mientras la música avanzaba, el conocimiento sobre la industria iba varios pasos atrás.'No sabíamos qué hacer, la verdad', admite. 'Literalmente buscábamos en internet cómo registrar una canción... cómo distribuirla en las plataformas de música'.La imagen es potente: un grupo que hoy llena escenarios aprendiendo desde cero, sin disquera, sin estructura, sin manual.'Somos artistas independientes', dice, como quien reconoce una condición que fue más necesidad que decisión estratégica.