Hija de Mónica Spear pide ‘déjenla morir’ por uso de IA

<b>Maya Berry Spear</b>, hija de la recordada actriz y modelo venezolana <b>Mónica Spear</b>, hizo un llamado público para frenar el uso de <b><a href="/tag/-/meta/ia-inteligencia-artificial">inteligencia artificial (IA)</a></b> en la recreación de personas fallecidas, al considerar que esta práctica puede afectar el proceso de duelo y generar consecuencias emocionales profundas.<b>Mónica Spear</b>, quien falleció en enero de 2014 junto su esposo,<b>Thomas Henry Berry, </b>durante<b> </b>un asalto en <b>Venezuela</b> fue una reconocida figura del entretenimiento latinoamericano.Con voz firme y desde el dolor, <b>Berry Spear</b> dio un mensaje a través de redes sociales pidiendo respeto ante el uso de estas tecnologías, dejando claro que su postura responde a una reflexión personal.La reacción de la joven surge luego de que <b>comenzaran a circular en redes sociales videos e imágenes de sus padres creados con inteligencia artificial</b>.<i>'Por favor, se los pido desde mi corazón —y esto no es mi mamá diciéndome que diga esto—, esto es de mí: por favor, déjenla morir. Sé que es una frase muy fuerte, pero la inteligencia artificial no nos va a ayudar a superar una muerte que ya sucedió, ¿okey? No nos va a ayudar a nadie'</i>, expresó.La joven, de 17 años, señaló que este tipo de<b> recreaciones digitales reabre heridas emocionales y revive momentos dolorosos</b> asociados a la pérdida de su madre.<i>'Me recuerda a un tiempo doloroso, a memorias que no comparto con mi familia. También siento que puede hacer mucho daño, ¿verdad?, por quién soy yo, por mi autoestima, por el hecho de que soy adolescente'</i>, afirmó.Asimismo, advirtió sobre el impacto que estas prácticas pueden tener en la autoestima, especialmente en adolescentes.<i>'Siento que puede hacer mucho daño... por quién soy yo, mi autoestima, el hecho que sea adolescente'</i>, agregó.El testimonio de la hija de actriz de telenovelas internacionales como <b>Flor Salvaje (2011)</b> y <b>Pasión prohibida (2013)</b> reavivó el debate sobre los límites éticos del uso de la <b>inteligencia artificial</b> en contextos sensibles como <b>la muerte, la memoria y el duelo</b>, donde expertos han advertido sobre la necesidad de establecer regulaciones y criterios de consentimiento.