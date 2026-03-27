Hija de Mónica Spear pide ‘déjenla morir’ por uso de IA

Maya Berry Spear, hija de la recordada actriz y modelo venezolana Mónica Spear, hizo un llamado público para frenar el uso de inteligencia artificial (IA) en la recreación de personas fallecidas, al considerar que esta práctica puede afectar el proceso de duelo y generar consecuencias emocionales profundas.

Mónica Spear, quien falleció en enero de 2014 junto su esposo,Thomas Henry Berry, durante un asalto en Venezuela fue una reconocida figura del entretenimiento latinoamericano.

Con voz firme y desde el dolor, Berry Spear dio un mensaje a través de redes sociales pidiendo respeto ante el uso de estas tecnologías, dejando claro que su postura responde a una reflexión personal.

La reacción de la joven surge luego de que comenzaran a circular en redes sociales videos e imágenes de sus padres creados con inteligencia artificial.

“Por favor, se los pido desde mi corazón —y esto no es mi mamá diciéndome que diga esto—, esto es de mí: por favor, déjenla morir. Sé que es una frase muy fuerte, pero la inteligencia artificial no nos va a ayudar a superar una muerte que ya sucedió, ¿okey? No nos va a ayudar a nadie”, expresó.

La joven, de 17 años, señaló que este tipo de recreaciones digitales reabre heridas emocionales y revive momentos dolorosos asociados a la pérdida de su madre.

“Me recuerda a un tiempo doloroso, a memorias que no comparto con mi familia. También siento que puede hacer mucho daño, ¿verdad?, por quién soy yo, por mi autoestima, por el hecho de que soy adolescente”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre el impacto que estas prácticas pueden tener en la autoestima, especialmente en adolescentes.

“Siento que puede hacer mucho daño... por quién soy yo, mi autoestima, el hecho que sea adolescente”, agregó.

El testimonio de la hija de actriz de telenovelas internacionales como Flor Salvaje (2011) y Pasión prohibida (2013) reavivó el debate sobre los límites éticos del uso de la inteligencia artificial en contextos sensibles como la muerte, la memoria y el duelo, donde expertos han advertido sobre la necesidad de establecer regulaciones y criterios de consentimiento.