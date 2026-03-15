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Vida y cultura

Hoy son los Oscar 2026: conoce las categorías más importantes y sus nominados

Como cada año, algunas de las categorías que generan mayor expectativa entre el público son Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz.
Como cada año, algunas de las categorías que generan mayor expectativa entre el público son Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz. @TheAcademy
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Laura Chang
  • 15/03/2026 11:46
La noche más importante del séptimo arte ha llegado, la 98° edición de los Premios Oscars ya está lista

Este domingo se celebra la 98ª edición de los Premios Oscar, el evento más importante de la industria cinematográfica, donde se reconocerán las mejores producciones y actuaciones del último año en Hollywood.

La ceremonia tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y reunirá a las principales estrellas del cine mundial.

Como cada año, algunas de las categorías que generan mayor expectativa entre el público son Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz, consideradas las más importantes de la gala.

A continuación, estos son los nominados en estas categorías clave de los premios otorgados por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Nominados a Mejor Película

Las producciones que compiten por el máximo galardón de la noche son:

- Bugonia

- F1

- Frankenstein

- Hamnet

- Marty Supreme

- Una batalla tras otra

- El agente secreto

- Valor sentimental

- Pecadores (Sinners)

- Sueños de trenes

Estas diez películas destacan por su impacto en la temporada de premios y por el reconocimiento de la crítica especializada.

Nominados a Mejor Actor

Los actores que competirán por la estatuilla en esta categoría son:

- Timothée Chalamet – Marty Supreme

- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

- Ethan Hawke – Blue Moon

- Michael B. Jordan – Pecadores

- Wagner Moura – El agente secreto

La categoría reúne tanto a actores veteranos como a figuras de una nueva generación que ha ganado protagonismo en el cine internacional.

Nominadas a Mejor Actriz

Las actrices nominadas al Oscar son:

- Jessie Buckley – Hamnet

- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

- Kate Hudson – Song Sung Blue

- Renate Reinsve – Valor sentimental

- Emma Stone – Bugonia

Estas actuaciones han sido destacadas por la crítica durante la temporada de premios y figuran entre las favoritas para llevarse la estatuilla.

La gala de los Oscar marca el cierre de la temporada cinematográfica y definirá cuáles fueron las producciones y actuaciones más destacadas del año en la industria del cine.

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