Hoy son los Oscar 2026: conoce las categorías más importantes y sus nominados

Este domingo se celebra la 98ª edición de los Premios Oscar, el evento más importante de la industria cinematográfica, donde se reconocerán las mejores producciones y actuaciones del último año en Hollywood.

La ceremonia tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y reunirá a las principales estrellas del cine mundial.

Como cada año, algunas de las categorías que generan mayor expectativa entre el público son Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz, consideradas las más importantes de la gala.

A continuación, estos son los nominados en estas categorías clave de los premios otorgados por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Nominados a Mejor Película

Las producciones que compiten por el máximo galardón de la noche son:

- Bugonia

- F1

- Frankenstein

- Hamnet

- Marty Supreme

- Una batalla tras otra

- El agente secreto

- Valor sentimental

- Pecadores (Sinners)

- Sueños de trenes

Estas diez películas destacan por su impacto en la temporada de premios y por el reconocimiento de la crítica especializada.

Nominados a Mejor Actor

Los actores que competirán por la estatuilla en esta categoría son:

- Timothée Chalamet – Marty Supreme

- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

- Ethan Hawke – Blue Moon

- Michael B. Jordan – Pecadores

- Wagner Moura – El agente secreto

La categoría reúne tanto a actores veteranos como a figuras de una nueva generación que ha ganado protagonismo en el cine internacional.

Nominadas a Mejor Actriz

Las actrices nominadas al Oscar son:

- Jessie Buckley – Hamnet

- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

- Kate Hudson – Song Sung Blue

- Renate Reinsve – Valor sentimental

- Emma Stone – Bugonia

Estas actuaciones han sido destacadas por la crítica durante la temporada de premios y figuran entre las favoritas para llevarse la estatuilla.

La gala de los Oscar marca el cierre de la temporada cinematográfica y definirá cuáles fueron las producciones y actuaciones más destacadas del año en la industria del cine.