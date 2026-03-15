Hoy son los Oscar 2026: conoce las categorías más importantes y sus nominados

Este domingo se celebra la 98ª edición de los <b>Premios Oscar</b>, el evento más importante de la industria cinematográfica, donde se reconocerán las mejores producciones y actuaciones del último año en Hollywood.La ceremonia tendrá lugar en el <b>Dolby Theatre de Los Ángeles</b> y reunirá a las principales estrellas del cine mundial.Como cada año, algunas de las categorías que generan mayor expectativa entre el público son <b>Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz</b>, consideradas las más importantes de la gala.A continuación, estos son los nominados en estas categorías clave de los premios otorgados por la <b>Academy of Motion Picture Arts and Sciences</b>.<b>Nominados a Mejor Película</b><b>Las producciones que compiten por el máximo galardón de la noche son:</b>- Bugonia- F1- Frankenstein- Hamnet- Marty Supreme- Una batalla tras otra- El agente secreto- Valor sentimental- Pecadores (Sinners)- Sueños de trenesEstas diez películas destacan por su impacto en la temporada de premios y por el reconocimiento de la crítica especializada.<b>Nominados a Mejor Actor</b>Los actores que competirán por la estatuilla en esta categoría son:- Timothée Chalamet – Marty Supreme- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra- Ethan Hawke – Blue Moon- Michael B. Jordan – Pecadores- Wagner Moura – El agente secretoLa categoría reúne tanto a actores veteranos como a figuras de una nueva generación que ha ganado protagonismo en el cine internacional.<b>Nominadas a Mejor Actriz</b>Las actrices nominadas al Oscar son:- Jessie Buckley – Hamnet- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You- Kate Hudson – Song Sung Blue- Renate Reinsve – Valor sentimental- Emma Stone – BugoniaEstas actuaciones han sido destacadas por la crítica durante la temporada de premios y figuran entre las favoritas para llevarse la estatuilla.La gala de los Oscar marca el cierre de la temporada cinematográfica y definirá cuáles fueron las producciones y actuaciones más destacadas del año en la industria del cine.