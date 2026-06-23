Inteligencia artificial, ética y periodismo en el foro ‘Simbiosis Digital’

La inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que se produce, consume y distribuye la información, pero su desarrollo debe ir acompañado de pensamiento crítico, criterios éticos y una adecuada verificación de los contenidos. Eso fue uno de los principales ejes del foro “Simbiosis Digital: Innovación, Tecnología y la Cultura Ética en el Nuevo Periodismo”, organizado por el Banco Nacional de Panamá.

El panel contó con la participación del profesor Ramiro Casó y de Giovanni Argüelles, CEO de Innolatam, quienes analizaron los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para el periodismo y la sociedad.

Durante la apertura del foro, el Subgerente General de Banco Nacional de Panamá Roberto Sousa destacó que, el foro fue concebido como un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos para analizar los desafíos que están redefiniendo distintos sectores y explorar cómo la innovación, la tecnología, la ética y el liderazgo pueden convertirse en herramientas para impulsar la competitividad y fortalecer la confianza en la sociedad panameña. “Las mejores ideas nacen cuando diferentes sectores se sientan en una misma mesa para compartir experiencias, aprender unos de otros y construir soluciones conjuntas”, expresó.

Asimismo, en el foro, Ramiro Casó destacó que el uso de herramientas de IA debe partir de un propósito claro. “Todo el mundo me pregunta qué curso tomar con la IA, pero primero yo pregunto: ¿cuál es tu propósito?, ¿quieres montar tu negocio?, ¿quieres ser un referente?, ¿qué quieres? Y, partiendo de ese propósito, me voy a la idea”, señaló. Además, enfatizó que la tecnología debe verse como una habilidad que se desarrolla y no únicamente como una herramienta tecnológica. “La vida no premia al que más piensa, la vida premia al que más acción”, afirmó el CEO de Innovalatam al referirse a la necesidad de adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos.

Por su parte, Argüelles explicó a La Estrella de Panamá que actualmente la inteligencia artificial está transformando la manera en que se produce y consume la información. Según indicó, cada día se generan cientos de millones de contenidos digitales, entre ellos publicaciones, videos, imágenes y piezas publicitarias creadas con apoyo de esta tecnología. “Hoy los jóvenes prefieren informarse a través de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram antes que por los medios tradicionales. La inteligencia artificial está presente en todo ese ecosistema y por eso es fundamental desarrollar el criterio necesario para identificar de dónde proviene la información y cómo está siendo compartida”, señaló.

El especialista considera que la IA no debe verse como una amenaza para el periodismo, sino como una herramienta capaz de fortalecerlo. Explicó que permite agilizar tareas, identificar tendencias y optimizar procesos que anteriormente consumían gran cantidad de tiempo. “La inteligencia artificial es el nuevo lenguaje del ahorro de tiempo. Entre más aprendamos a utilizarla y más entendamos sus aplicaciones, mejores resultados podremos obtener”, afirmó. Entre las herramientas que recomendó para quienes desean iniciarse en el uso de la IA mencionó ChatGPT, Gemini y Claude, a las que llamó sus “tres mosqueteros”.

Uno de los temas centrales de discusión fue el equilibrio entre la automatización y el criterio humano. Casó explicó que existen dos formas de aproximarse a la inteligencia artificial: utilizarla para automatizar tareas o emplearla como una herramienta que amplía las capacidades humanas. “Hay que resistir la tentación de automatizar lo todo y mantener siempre lo que llaman el humano en luz ”, afirmó.

Argüelles también destacó que la verdadera transformación digital no depende de la cantidad de plataformas tecnológicas que tenga una organización, sino de la capacitación de las personas que las utilizan. “La madurez digital de una empresa se mide por el conocimiento que tienen sus colaboradores para aprovechar estas herramientas. Una tecnología no es exitosa si no es adoptada por un ser humano”, expresó. Finalmente, hizo un llamado a la acción y a la adaptación frente a los cambios tecnológicos. “La IA es como un puerto o un crucero que ya salió, no espera a nadie y está avanzando, por eso hay personas que están haciendo dinero y otras que no, porque mientras tú lo estés dudando y no estés interactuando, hay otros que sí lo están haciendo”, dijo.

La jornada concluyó con una reflexión compartida: la inteligencia artificial no debe generar temor, sino preparación.