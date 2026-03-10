Italy Mora vuelve a poner a Panamá en el radar mundial... ahora por su rostro

La modelo y Miss Cosmo Panamá 2025, Italy Mora , fue nominada al famoso ranking de “Los 100 rostros más bellos del mundo” , una lista global elaborada cada año por la organización TC Candler y The Independent Critics.

La panameña ya figura entre las candidatas que buscan asegurar un lugar en el listado final, un prestigioso conteo que reúne a celebridades de la música, el cine, la moda y las redes sociales provenientes de distintos países.

El proceso para elegir a las 100 figuras más bellas del planeta incluye nominaciones del público, votaciones y la evaluación de críticos independientes, quienes analizan también el impacto, popularidad y presencia global de cada candidata.

Quienes deseen apoyar a la representante panameña pueden hacerlo participando en las nominaciones y votaciones disponibles en las plataformas oficiales del proyecto, cuyos enlaces suelen difundirse en redes sociales.

Italy Mora no es una desconocida en el mundo de los certámenes. La joven modelo, originaria de Ciudad de Panamá, ha construido una sólida carrera en concursos de belleza y llegó a posicionarse en el Top 5 del certamen internacional Miss Cosmo 2025, consolidando su proyección en la industria del modelaje y la belleza.

Ahora, con esta nominación al ranking de los 100 rostros más bellos del mundo, Mora vuelve a poner el nombre de Panamá en el radar internacional. Con el respaldo del público y su creciente popularidad, la panameña podría lograr un lugar en la lista final que cada año genera gran expectativa en el mundo del entretenimiento y la moda.