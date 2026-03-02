Jacqueline Bern: ‘Mi aspiración ha sido siempre mejorar las condiciones y oportunidades para las mujeres en nuestra región’

La principal brecha era —y en muchos casos sigue siendo— la falta de apoyo en el cuidado de la primera infancia. En Panamá, los derechos de la mujer están protegidos durante el embarazo y la licencia de maternidad; sin embargo, al concluir ese periodo, muchas madres profesionales quedaban sin opciones claras hasta que sus hijos cumplían cinco años. ¿Quién cuidaba a esos niños? ¿Quién garantizaba su estimulación temprana? Desde la Iniciativa de Paridad de Género impulsamos mayor apoyo en esta etapa crítica, promoviendo el fortalecimiento de los CAIPIS del MIDES. Trabajamos con tres gobiernos distintos para apoyar tanto a la niñez como a las madres responsables, evitando que tuvieran que elegir entre el bienestar de sus hijos y su crecimiento profesional.