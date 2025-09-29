Jóvenes del Instituto Carlos M. Ballesteros brillan en TalénPro 2025

El proceso de selección es riguroso. Tras el cierre de inscripciones, un jurado especializado en cada categoría evalúa los materiales enviados y selecciona a los semifinalistas. De cada zona del país —centro, oeste, este— surgen cuatro semifinalistas por categoría. Las competencias presenciales determinan quiénes avanzan a la final.Este año, la gran final se celebrará el domingo 19 de octubre en la Arena Roberto Durán, con transmisión en cadena nacional a las 7:00 p.m. El evento promete ser una cita inolvidable, con la presencia de invitados nacionales e internacionales como Lili Estefan, Lena Burque, Luz María Doria y los hermanos Gaitán.La conducción estará a cargo de un grupo de presentadores de renombre: Marco Oses, Natalia González y Toby Wako, acompañados de las figuras internacionales Ismael Cala y Karina Banda.