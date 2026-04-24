La Alquimia del éxito: soltar para recibir

A menudo pensamos que el éxito profesional es una acumulación de logros, contactos y proyectos. Sin embargo, tras años de observar procesos de transformación organizacional, he confirmado que la verdadera expansión no ocurre cuando llenamos nuestra agenda, sino cuando aprendemos a vaciar nuestra 'mochila emocional'.Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre cuatro pilares que definen nuestra capacidad de brillar o estancarnos: las cuentas pendientes, la apertura a la fortuna, la visión de negocio y la gestión del cambio.