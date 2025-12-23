La Biblioteca Nacional inaugurará su agenda cultural del 2026 con una exposición de calendarios japoneses

Si bien todavía no estamos adentrados en el año 2026, la Biblioteca Nacional anunció recientemente una de las actividades con las que dará el pistoletazo de salida a su agenda cultural del próximo año.

Una de esas actividades será una exposición de calendarios japoneses que será presentada por la institución en conjunto con la Embajada de Japón en Panamá. El evento será de entrada libre y gratuita, y se verá en la Biblioteca Nacional entre el 6 al 30 de enero de 2026.

En la muestra que lleva como lema ‘¡Viaja a Japón en calendarios!’ – en la que se verán 80 calendarios – el espectador podrá apreciar distintas facetas de la cultura japonesa a través de los diversos temas y motivos que muestran dichos calendarios. Además de su utilidad para situar al usuario en el tiempo y espacio en el que se encuentra mientras transcurre el año, los calendarios japoneses han sido reconocidos alrededor del mundo por la calidad y la impresión de sus diseños.

Estos calendarios además se constituyen como una oportunidad para apreciar la riqueza cultural de Japón que se ejemplifica a través de su paisaje, su naturaleza, sus bonsáis, su arquitectura así como otras expresiones culturales de uno de los países más destacados del continente asiático.