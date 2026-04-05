La deriva del liderazgo: el costo silencioso que nadie contabiliza

Existe un tipo particular de domingo por la tarde que muchos líderes panameños reconocerán. La semana siguiente ya está dibujada en la mente: reuniones, una decisión pendiente, una conversación difícil que se ha postergado. Y en ese instante, antes de abrir la computadora, el líder se sienta con una pregunta que no había planeado hacer.

¿Cuándo dejé de reconocerme en lo que hago?

No es una pregunta sobre fracaso. La empresa marcha bien. El título, la oficina, el respeto — todo sigue en su lugar. Pero algo, en algún punto del camino, se fue perdiendo en silencio. A eso lo llamamos deriva del liderazgo. Una desconexión que avanza sin avisar La deriva del liderazgo es el proceso gradual por el cual un líder se va desconectando de los valores y el propósito que originalmente lo impulsaron — mientras su desempeño externo continúa y sus resultados permanecen suficientemente buenos como para no disparar ninguna alarma. No es lo mismo que el agotamiento profesional. El agotamiento hace ruido. La deriva, en cambio, es acumulativa y silenciosa. Ocurre a través de miles de pequeños ajustes: el tono que se suavizó en una reunión difícil, la convicción que se moderó para evitar un conflicto, la iniciativa que se dejó morir porque la resistencia del entorno era demasiada. Cada decisión fue defendible. Pero acumuladas en meses y años, construyen una versión del líder que es competente, respetada — y que, en un momento de honestidad, ya no se reconoce del todo. Lo más peligroso de la deriva es que desde afuera parece madurez. Desde adentro parece agotamiento.

El costo: personal y organizacional

El costo personal de la deriva no aparece en los estados de resultados. Aparece en la calidad de las decisiones. Un líder desconectado se ancla en precedentes en lugar del criterio propio, optimiza para el consenso en lugar de la claridad, evita la conversación difícil no porque le falte habilidad — la tiene — sino porque la energía para mantener una posición incómoda ya no le parece suficientemente valiosa. Lo más costoso que un líder pierde en la deriva no es el tiempo. Es el juicio. Las consecuencias organizacionales son donde los números empiezan a hablar. Según Gallup, el 70% del compromiso de un equipo está determinado directamente por su líder inmediato. Las organizaciones con bajo compromiso reportan una productividad 18% inferior y una rentabilidad 16% menor. A nivel global, la desconexión vinculada al liderazgo deficiente representa una pérdida estimada de 8,8 billones de dólares anuales — una cifra que el Foro Económico Mundial ha calificado como uno de los mayores problemas económicos no reconocidos de nuestra era. Luego está el costo en talento. El 52% de quienes renunciaron voluntariamente podrían haber sido persuadidos a quedarse, según Gallup. El factor principal no fue la compensación. Fue la calidad de su relación con el líder directo.

La recuperación: tres condiciones

La primera es nombrarla. Escribir en una página en blanco lo que se creía sobre el liderazgo al comenzar — la versión cruda — y comparar esas convicciones con las decisiones tomadas en los últimos noventa días. La brecha entre ambas listas es la forma exacta de la deriva. La segunda es fricción externa honesta: al menos una relación que no dependa de la aprobación del líder y esté dispuesta a decirle la verdad, no sobre el rendimiento, sino sobre la persona. La tercera es acompañamiento estructurado. El estudio ICF/PwC (2024) encontró que el 86% de las organizaciones que midieron el retorno de su inversión en coaching reportaron resultados positivos, con una mediana de cinco a siete veces el costo del proceso.

El coaching ejecutivo ayuda al líder a reconocer su deriva, definir qué líder quiere ser y le acompaña en el camino para revitalizar su liderazgo.

La pregunta que importa

Si la versión de usted que comenzó todo esto — la que tenía la convicción original, la que estaba levemente incómoda y completamente despierta — se sentará hoy frente a usted y observará cómo lidera: ¿Lo reconocería? Si hay una pausa antes de la respuesta, esa pausa no es un veredicto. Es una puerta. Y lo más importante es que todavía está a tiempo de cruzarla.