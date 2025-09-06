La diversión como brazo armado del “Qualunquismo”

Queremos concentrarnos aquí en el papel de las producciones cinematográficas y audiovisuales con finalidades de diversión, en la difusión y radicalización del Qualunquismo. Actualmente asistimos a una 'polarización' de los géneros: los productos mediáticos o están dirigidos a un público infantil, con altos grados de cursilería y con un mensaje 'positivo' casi siempre resumible en: '¡Si persigues con fuerza tus sueños, vas a encontrar el éxito!' amen de las condiciones sociales, los niveles de explotación y la marginalización étnica. O, al contrario, son historias con altísimos grados de violencia.Violencia a veces absolutamente no necesaria al desarrollo de la historia, con picos horrorosos de imágenes explicitas, a las cuales hacen digno contorno las actuaciones de los actores: gestos y expresiones duras, implacables, sin ninguna exteriorización de empatía.En las obras de un Federico Fellini, un Akira Kurosawa, un Ingmar Bergman, un Pier Paolo Pasolini... por más que las temáticas fueran complejas o dramáticas, desde un adolescente hasta la persona madura, en base a las propias vivencias culturales, podía encontrar motivos de reflexión y enriquecimiento, sin tener que salir del cine embarrado de sangre o golpeado por imágenes petrificantes.