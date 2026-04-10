La importancia de la comunicación no verbal

Para la región y para Panamá el 2026 se presenta con nuevos retos, retos que no se valoraron el año pasado y que hoy están pasando facturas onerosas en las áreas de servicio al cliente, recursos humanos y en la comunicación interna de las empresas.

El 85% de los despidos en las empresas se da por una mala comunicación entre el personal y no porque no te tengan las destrezas y habilidades necesarias para desempeñar su puesto en particular.

Somos seres de relaciones humanas, somos seres que, desde nuestro génesis necesitamos vivir en comunidades para sentirnos importantes, necesarios y hasta amados, pero, ¿sabemos administrar correctamente nuestras emociones dentro de nuestros núcleos sociales?, ¿somos seres conflictivos o conflictuados?, ¿somos capaces de observar las banderas rojas cuando se presentan y contratar al personal idóneo y de forma asertiva para nuestras empresas?

Todas las preguntas del párrafo anterior están basadas en las inquietudes que, los nuevos modelos de negocios e inversiones requieren responder si buscan el éxito valorando lo humano y no solo lo digital en una era donde, está más que claro que, la tecnología está creciendo más rápido que nuestros conocimientos, habilidades, destrezas, fortalezas y relaciones sociales.

Si las empresas buscan un cambio, en este 2026 el “qué dice” ya no alcanza; ahora el cómo se comporta y, qué señales emite verbo-corporalmente, pesa tanto o más para evaluar a un profesional. A continuación, amigo lector le dejo las razones clave, claras y actuales del porqué para el 2026 hacer que su personal tome un taller de lenguaje corporal que no esté enfocado solo en proyección es más que necesario.

Trabajo híbrido y remoto = más lectura de señales: Las entrevistas, evaluaciones y liderazgos ocurren cada vez más por video y entornos digitales. Quien sabe comunicación no verbal puede detectar incongruencia entre discurso y conducta, leer microseñales de estrés, seguridad o evasión, ajustar su propio lenguaje corporal para generar confianza.

La Inteligencia Artificial (IA) filtra hojas de vida, pero los humanos validan conductas: Si, hay un boom mundial con la IA, pero ¿es tan inteligente como nos la han vendido? La respuesta para muchos rubros, en especial en el de recursos humanos coinciden más en el ¡NO! y, es ahí donde el valor y las destrezas humanas aún tienen más relevancia que la IA.

Para 2026, la mayoría de perfiles técnicos ya pasan los filtros automáticos de la IA (el papel aguanta todo). Lo diferencial es conductual cuando entran las tomas de decisiones, la gestión emocional, la ética, adaptabilidad y cooperación.

Por ello, los talleres de análisis conductual, micro expresiones, detección de mentiras y lenguaje corporal ayudan a ver lo que no aparece en el currículum y en las entrevistas autónomas.

Alta competencia, bajo margen de error: Las empresas no están para ensayos y error o en perder dineros en capacitaciones mal diseñadas.

Por años, muchos capacitadores han vendido enlatados cuando la clave es personalizar el plan de capacitación para las necesidades puntuales de cada empresa. Lo que le funcionó a una empresa, no necesariamente le funciona a otra.

Contratar mal cuesta caro (tiempo, dinero, clima laboral). El perfilado conductual permite: reducir sesgos, anticipar conflictos e identificar liderazgo real vs. aparente.

Aquí le recuerdo algo clave: el estudio de la comunicación no verbal es ciencia y es una de las ramas de la ciencia de la comunicación. No se trata de “intuición” ni del “me parece que”, sino de observación entrenada ya que, dentro de las ciencias de la comunicación no verbal, entran especialidades como: neuromarketing, comunicación visual e interpersonal, micro expresiones, paralingüística, háptica, proxemia, grafología, detección de mentiras, cronémica, kinésica, análisis conductual, lenguaje corporal y por último proyección visual.

El liderazgo moderno exige lectura humana. En este 2026 regionalmente se valorará más al líder que: lee el estado emocional de su equipo, regula tensiones antes de que escalen, comunica autoridad sin agresividad y con más asertividad y eficiencia. Porque, dejemos algo muy muy claro: la comunicación no verbal es una habilidad estratégica, no blanda.

Más presión, menos máscaras: ¡sí! así como lo leyó; desde niños nos enseñaron a hacer máscaras, a ocultar las emociones, a hacernos sentirnos vulnerables si las expresábamos todo, gracias a ese pensamiento machista global y de pretender ser los hombres y mujeres de acero.

Una de las consecuencias de haber mantenido esas máscaras es que, cada vez más, los índices de suicidio, el desgaste emocional o burnout se disparan en las empresas. Le recuerdo algo amigo lector, los contextos de incertidumbre generan conductas defensivas: discursos ensayados, respuestas políticamente correctas, pero lejos, muy lejos de ser creíbles.

El análisis conductual ayuda a: identificar autenticidad, detectar incoherencias, evaluar integridad bajo presión y valorar lo humano y emocional como herramientas claves para el éxito personal y profesional.

Ventaja competitiva para RRHH, coaches y directivos: Usted no se imagina cuando brutos y ciegos emocionales hay en las empresas y no, no es un término inventado pues se encuentra en los libros más actualizados de psicología y recursos humanos.

Quien domina estas herramientas entrevista mejor, evalúa con más precisión a su personal, influye con ética y claridad dentro de las empresas y las comunicaciones en general (empresarial y humana). Ahora, respóndame usted si, ¿después de lo leído, en este 2026, el no saber leer conductas y la comunicación no verbal es quedarse ciego en la toma de decisiones humanas, empresariales y en la era de piedra? Se lo dejo de tarea...