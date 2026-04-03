La poiética hecha arte: Kojiro Takakuwa expone ‘Agua de Luz’

La exposición ‘Agua de Luz’ del artista Kojiro Takakuwa, la cual se puede ver por estos días en la Galería Mateo Sariel hasta el próximo 11 de abril, busca adentrarse en una duda que el artista siempre tuvo desde su infancia. Una sensación que se traducía en la certeza de la existencia de algo que, a pesar de estar ahí, no lograba asimilarse por completo. A raíz de ello, le surgía la inquietud constante de descubrir qué era aquello que no era capaz de entender del todo y que, al mismo tiempo, no lograba exteriorizar.

Es de este modo que, mientras estudiaba lingüística y ciencia cognitiva, descubrió que sus búsquedas se enmarcaban dentro de la poiética, la cual Takakuwa define como la “filosofía de la creación”. Ante la incapacidad de explicar ese algo, el artista optó por realizar obras de arte para tratar de darle forma a esos pensamientos.

Para introducir este concepto, el espectador que cruce la entrada de la galería Mateo Sariel se topará con una obra conceptual basada en el estilo de Jiro Takamatsu, que precisamente explora esa imposibilidad de darle explicación a las cosas. En este sentido, Takakuwa explora a través de la transmisión y el reflejo de la luz con el fin de realizar una apertura de la muestra artística que se asemeja a la entrada de una iglesia, en cuya estructura siempre habrá vitrales que utilizan la luz natural para iluminar su interior.

De este modo, el espectador se adentrará en las obras de Takakuwa – quien por medio del acrílico sobre lienzo – destila nostalgia y ternura al rememorar aquellos momentos en los que una madre con su bebé se sumergen en la piscina en la que sería su primera experiencia en la natación.

“Parece que nadie se ha dado cuenta, pero el nombre de la exposición se escribe con la primera y la última letra en mayúsculas: Agua de luZ. Siento que esta es, probablemente, la obra de mi vida: estoy abordando el desafío de dar forma a algo llamado Poiética (Poïétique), en lugar de la poética convencional. La “poética” es un término que escuchamos a menudo, refiriéndonos a la Poética de Aristóteles. Sin embargo, mientras que la poética de Aristóteles se basa en la mímesis (imitación), la Poiética se fundamenta en la veracidad, o mejor dicho, en la poiesis. Últimamente, he llegado a la convicción de que no solo Da Vinci, sino especialmente Platón, es quien realizó este concepto de manera más profunda. Por supuesto, yo no soy más que un aprendiz de aprendiz, pero estoy dando lo mejor de mí para alcanzar aquello que ellos se propusieron”, explicó Takakuwa sobre la poiética, el concepto conductor de la exposición.

Takakuwa inició el estudio de la poiética siguiendo la línea del pintor francés René Passeron —conocido investigador del surrealismo—, quien comenzó sus investigaciones sobre la Poiética con el apoyo del filósofo Étienne Souriau.

“Asumiendo el riesgo de ser malinterpretado y para explicarlo de forma sencilla: nosotros, los seres humanos, nacemos por alguna razón en medio de ‘algo’ que surge y se transforma en un constante devenir, ajeno a nuestra voluntad. Y es dentro de ese ‘algo’ donde nosotros habitamos aquello que llamamos ‘mundo’. Un recién nacido no tiene ego ni lenguaje, pero posee la veracidad de su primer llanto. A través de esa veracidad, y mientras tocamos ‘algo’ que está en constante devenir más allá de nosotros, adquirimos este mundo humano y es entonces cuando brotan el ego y la palabra. Es el acto de adquirir el mundo y, al mismo tiempo, darle una forma nueva. Es decir, al entrar en contacto con esa veracidad, podemos recuperar una ‘regla’ con un peso real para medir nuestro mundo; retornar al sentido auténtico de las cosas. Mi deseo es realizar ese proceso a través de mi obra”, narró a este diario.

El estilo de Takakuwa es la pintura figurativa premoderna. Un estilo que fue desarrollando a medida que iba labrando una carrera de éxito en las artes entre Panamá y Japón. “A menudo, durante mis años de estudio, me decían que mi estilo era antiguo, pero siempre he creído en los clásicos. Al mismo tiempo, durante mis investigaciones, me vi influenciado por el pensamiento del filósofo Nelson Goodman. Me cautivó la posibilidad de un lenguaje visual que valore la representatividad premoderna, tras descubrir en las investigaciones del Project Zero (fundado por él) sobre el desarrollo cognitivo, que dicha forma de representación posee una dimensión universal para la cognición humana”, profundizó.

Aunque la apasiona su profesión como profesor de arte, en la actualidad Takakuwa pinta en un rincón de la sala de estar de su casa, soñando con que algún día pueda tener un pequeño estudio de arte con el cual pueda enseñar los fundamentos del dibujo tradicional.