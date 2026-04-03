La poiética hecha arte: Kojiro Takakuwa expone ‘Agua de Luz’

Como se mencionó al inicio de este artículo, lo experimentado durante la infancia bien puede servir como una especie de brújula o orientación sobre el camino a seguir en el presente. En este caso, los momentos felices se pueden visionar mediante la experiencia conjunta de una madre y su hijo, compartiendo aquellos momentos que probablemente es difícil que se repitan. Sin embargo, Takakuwa clarifica: 'No he pensado específicamente en que sea su primera vez en una piscina; lo que me interesa es esa imagen de madre y bebé sin rostro, reflejándose una y otra vez a través de la distorsión del agua. Esas figuras somos nosotros, y mi deseo es expresar la plasticidad del mundo que se manifiesta a través de ese reflejo'.Por otro lado, el artista aplica la ambigüedad como instrumento para que el espectador complete por sí mismo la imagen que se ofrece en cada una de las obras que forman parte de la muestra artística. 'Al no pintar los rostros, tengo la esperanza de que el espectador complete la obra dentro de su propia imaginación', afirmó el artista quien busca crear con un gran sentido de sinceridad.Al ser consultado sobre si la infancia es un momento de la vida al que se debe recurrir frecuentemente en momentos en los que los adultos se pueden sentir perdidos en algún momento de su vida, Takakuwa respondió lo siguiente.'¿Cómo podría expresarlo? La verdad es que fui a mi primera universidad, pasé mi juventud y me gradué para trabajar simplemente porque debía hacerlo. Fue una etapa de gran conflicto interno, preguntándome si vivir de la forma en que mi padre o la sociedad dictaban era la respuesta. Las distorsiones de aquel entonces aún permanecen en mi corazón. En ese tiempo, ni siquiera conocía la Poiética. Fue entonces cuando mi tío murió de repente. Él no era joven, pero tampoco un anciano. Aquello me pareció, de la manera más simple, la respuesta a lo que significa vivir. Decidí que viviría de modo que pudiera aceptar la muerte en cualquier momento; por eso, ahorré mi salario y decidí estudiar arte con total honestidad', reflexionó.