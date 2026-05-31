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Vida y cultura

La Semana del Cine Europeo llega a Panamá con laboratorio de cine documental

La participación será gratuita hasta completar los cupos disponibles y no se requiere experiencia previa para inscribirse.
La participación será gratuita hasta completar los cupos disponibles y no se requiere experiencia previa para inscribirse. Depositphotos
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Deborah Peña
  • 01/06/2026 00:00
El programa contempla cuatro jornadas de trabajo enfocadas en aspectos básicos de la producción documental.

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En un momento en que las historias reales cobran cada vez más relevancia dentro de la industria audiovisual, la V Semana del Cine Europeo apuesta por la formación de nuevos talentos con un laboratorio introductorio dedicado al cine documental.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) de la UniversidaddePanamá y RED CREA, ofrecerá del 1 al 4 de junio un espacio de aprendizaje dirigido a personas interesadas en conocer los fundamentos de este género cinematográfico, sin necesidad de experiencia previa.

La actividad será impartida por Xavier Solano, cineasta ecuatoriano-belga e instructor de Euro Cinelab, y abordará los orígenes, lenguajes y principios del cine documental a través de sesiones teóricas y ejercicios prácticos de observación y filmación.

De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, el taller se desarrollará de manera presencial en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y contará con una capacidad máxima de 20 participantes.

La participación será gratuita hasta completar los cupos disponibles y no se requiere experiencia previa para inscribirse.

El cine como herramienta para crear talento

El programa contempla cuatro jornadas de trabajo enfocadas en aspectos básicos de la producción documental. Entre los temas a tratar se encuentran la observación como método de registro, los diferentes enfoques narrativos utilizados en el género y algunos elementos relacionados con la construcción de historias basadas en hechos y testimonios reales.

La actividad forma parte de la agenda de formación incluida en la V Semana del Cine Europeo, iniciativa que además de la exhibición de películas incorpora espacios académicos y talleres vinculados al ámbito audiovisual.

Como parte de la programación también se realizará una proyección especial de Vidas cruzadas, producción del director panameño Luis Romero.

La exhibición complementará las sesiones del laboratorio y permitirá a los participantes conocer una obra nacional relacionada con el género documental.

En Panamá, distintas instituciones culturales, universidades y organizaciones vinculadas al cine han impulsado durante los últimos años espacios de capacitación orientados a la producción audiovisual.

Talleres, laboratorios y programas de formación han pasado a formar parte de la oferta cultural que acompaña festivales y muestras cinematográficas realizadas en el país.

El cine documental constituye una de las principales vertientes de la producción audiovisual contemporánea y se caracteriza por registrar acontecimientos, procesos sociales, manifestaciones culturales y experiencias personales mediante diversos recursos narrativos y técnicos.

La actividad está dirigida a estudiantes universitarios, profesionales y personas interesadas en conocer los orígenes, lenguajes y principios fundamentales del cine documental.

Las inscripciones para el laboratorio permanecerán abiertas hasta completar los cupos disponibles.

Los interesados podrán registrarse a través del formulario habilitado por los organizadores o solicitar información adicional mediante los canales de contacto del GECU.

El Laboratorio de Introducción al Cine Documental se desarrollará del lunes 1 al jueves 4 de junio en modalidad presencial y forma parte de las actividades de formación programadas dentro de la V Semana del Cine Europeo en Panamá.

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