La Semana del Cine Europeo llega a Panamá con laboratorio de cine documental

En un momento en que las historias reales cobran cada vez más relevancia dentro de la industria audiovisual, la V Semana del Cine Europeo apuesta por la formación de nuevos talentos con un laboratorio introductorio dedicado al cine documental. La iniciativa, desarrollada en colaboración con el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) de la UniversidaddePanamá y RED CREA, ofrecerá del 1 al 4 de junio un espacio de aprendizaje dirigido a personas interesadas en conocer los fundamentos de este género cinematográfico, sin necesidad de experiencia previa. La actividad será impartida por Xavier Solano, cineasta ecuatoriano-belga e instructor de Euro Cinelab, y abordará los orígenes, lenguajes y principios del cine documental a través de sesiones teóricas y ejercicios prácticos de observación y filmación. De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, el taller se desarrollará de manera presencial en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y contará con una capacidad máxima de 20 participantes. La participación será gratuita hasta completar los cupos disponibles y no se requiere experiencia previa para inscribirse.

El cine como herramienta para crear talento