Las empresas que dejan a su gente ser completa compiten mejor

Tiene treinta años, trabaja en finanzas desde los veintidós y lleva una década aprendiendo, en silencio, a gestionar lo que muestra de sí misma cuando llega a la oficina. Sabe exactamente qué pronombres usar al hablar de su pareja en una reunión. Conoce el tono preciso con el que debe responder cuando alguien pregunta si tiene novio. Ha construido, con los años, una versión de sí misma que funciona dentro de esas cuatro paredes. Una versión incompleta. Y esa versión incompleta es la que su empresa contrata, evalúa y promueve. Lo que su empresa ignora es cuánto talento se pierde en esa distancia.

Esa mujer existe en muchas organizaciones panameñas. El estudio de seguimiento del Proyecto Líderes por el ODS 10, publicado por Sumarse en noviembre de 2025, muestra avances importantes en la manera en que las empresas participantes están incorporando la diversidad y la inclusión en su gestión. Sin embargo, también evidencia que aún existen oportunidades para seguir construyendo espacios laborales donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente.

Las investigaciones internacionales son consistentes. Catalyst documentó que las empresas con prácticas inclusivas obtienen ventajas competitivas medibles en innovación y rentabilidad. Y Dobbin y Kalev, desde Harvard Business Review, demostraron que la transformación cultural ocurre cuando la inclusión se convierte en una decisión estratégica de liderazgo.

Los resultados del estudio de seguimiento del Proyecto Líderes por el ODS 10 muestran que estos cambios son posibles cuando las organizaciones trabajan el tema de manera intencional y cuentan con herramientas adecuadas para hacerlo. Tras participar en procesos de acompañamiento técnico, el 78% de las organizaciones panameñas participantes reportó contar con políticas explícitas de diversidad e inclusión; el 72% actualizó su Reglamento Interno de Trabajo incorporando principios de equidad; y el 83% realiza mediciones demográficas de su plantilla, frente al 40% que lo hacía en 2022.

El aprendizaje deja una lección relevante para el sector empresarial. La transformación organizacional rara vez ocurre en solitario. Los avances más significativos suelen surgir cuando empresas, organizaciones de apoyo y aliados estratégicos trabajan juntos para desarrollar capacidades, compartir experiencias y acelerar la adopción de buenas prácticas. En ese sentido, iniciativas impulsadas desde alianzas como las que promueven Sumarse, DIAGEO y Fundación Iguales demuestran ese valor.

Pensemos la diversidad como un sistema operativo. Un equipo que piensa desde un solo ángulo detectará los problemas que ese único ángulo le permite ver.

Panamá tiene una ventaja histórica. Somos un país construido sobre el cruce de culturas, de rutas, de historias. Nuestra geografía nos formó para convivir con la diferencia. Las organizaciones que forman parte de Sumarse comprenden que la responsabilidad social parte de adentro y que el camino hacia la inclusión genera resultados medibles en clima laboral y en retención de talento.

Esa mujer de treinta años que llega cada mañana con una versión recortada de sí misma merece un entorno donde esa carga innecesaria no le reste enfoque ni efectividad; cuando esa mujer pueda trabajar con todo su yo potencial, la empresa agradecerá haber derribado las barreras.

La autora es directora ejecutiva de Sumarse