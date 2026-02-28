Laura Cerquera: la arquitecta de los recuerdos comestibles

Uno de los mayores desafíos de la repostería artística contemporánea es que ya no basta con hornear y decorar. <b>Los clientes piden estructuras móviles, luces, mecanismos y efectos especiales. Pasteles que giran, flotan o interactúan</b>.Cerquera lo resume con humor: <i><b>'Tenemos que ser arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos... de todo'</b></i>.Cada proyecto inicia con un <b>boceto digital basado en la idea del cliente</b>. Luego viene la <b>planificación técnica</b>: estructuras internas, tiempos de secado, modelado de figuras y producción escalonada. <b>Algunas piezas tridimensionales requieren hasta 15 días de elaboración</b> antes del montaje final.