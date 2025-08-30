  1. Inicio
Lo nuevo de Follet y la primera novela de Woody Allen, dos pesos pesados para acabar 2025

El director Woody Allen.
El director Woody Allen. TIZIANA FABI / AFP
Imagen de archivo del escritor británico Ken Follet.
Imagen de archivo del escritor británico Ken Follet. J.J.Guillen / (EPA) EFE
Por
Agencia EFE
  • 31/08/2025 00:00

El último cuatrimestre del año llega cargado de regresos, como el del británico Ken Follet, con ‘Circle of Days’, y un estreno en el ámbito literario, el del cineasta estadounidense Woody Allen, que publica el 25 de septiembre su primera novela, ‘What’s with Baum?’, en la que recrea con humor la escena cultural neoyorquina.

Dos años después de su última novela, ‘The Armor of Light’, en 2023, el exitoso escritor Ken Follet publica el 23 de septiembre ‘Circle of Days’ (Plaza & Janes ), en el que se sumerge en las historias humanas que hubo tras la construcción del icónico monumento megalítico de Stonehenge, en Inglaterra.

“Esta historia tiene 4.500 años y resulta tan actual como las noticias de hoy. Tiene guerra, venganza, limpieza étnica, sexo y misoginia. El mundo ha cambiado, pero los humanos son prácticamente iguales”, ha dicho sobre su novela el británico, que alcanzó el número uno en las listas de libros más vendidos de todo el mundo con su bestseller ‘The Pillars of the Earth’.

Dos días después de la publicación del libro de Follet, el 25 de septiembre, saldrá a la venta la primera novela de Woddy Allen, ‘What’s with Baum?’, publicada por Alianza.

La historia está protagonizada por un escritor que no logra hacerse un hueco en el mundillo literario, lo que sirve al cineasta estadounidense para recrear con un humor irreverente la escena cultural neoyorquina.

La novela negra estará representada por ‘Karla’s Choice’ (Planeta), con la que Nick Harkaway, hijo de John Le Carré, continúa la serie de su padre de George Smiley, el oficial de inteligencia de carrera de Circus, la agencia británica de inteligencia en el extranjero.

En esta ocasión Smiley ha dejado Circus en busca de una vida más tranquila, pero hay otros planes para él...

El 10 de septiembre vuelve a las librerías otro de los escritores de éxito mundial, Dan Brown, con su nueva novela, ‘The Secret of Secrets ‘, que supondrá el regreso del profesor Robert Langdon.

Con más de 250 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, las novelas de Dan Brown se publican en 56 idiomas. Es autor de éxitos internacionales como ‘The Da Vinci Code’, ‘Inception’ ‘Inferno’, ‘The Lost Symbol’ y ‘Angels & Demons ‘.

Otro clásico, el estadounidense John Grisman regresa con ‘The widow’ (‘Plaza & Janés) el 20 de noviembre.

El escritor, conocido por sus libros de ambiente judicial de suspense, que ha alcanzado ventas de más de 250 millones de ejemplares en todo el mundo, nos presenta a un abogado acusado de asesinato que se embarca en una carrera contrarreloj para descubrir al verdadero culpable.

Y también este trimestre, el 13 de noviembre, se publicará lo nuevo de Danielle Steel, una de las autoras de ficción más vendidas. La nueva obra, ‘Los Whittier’ (Plaza & Janés), le sirve a la autora para volver a explorar en los vínculos familiares

Tras el éxito de la obra ganadora del Premio Planeta 2022, uno de los más prestigiosos de España, ‘Lejos de Louisiana’, llega el 17 de septiembre la nueva obra de la española Luz Gabás, ‘Corazón de oro’, una novela épica ambientada en los inhóspitos territorios de California durante la fiebre del oro.

Con su primera novela, ‘Palmeras en la nieve’, Gabás vendió más de medio millón de ejemplares en el extranjero, y su trabajo fue nominado, entonces, por primera vez, para el premio Planeta que ganaría más tarde.

Y desde Latinoamérica llegará ‘Soy la daga y soy la herida’ (Alfaguara), de Laura Restrepo, que se publicará el 21 de octubre, en el que la escritora colombiana se adentra en una historia entre lo real y el mito sobre el negocio de la muerte.

También ‘BUE’ (Random House), del argentino Martín Caparrós, se podrá disfrutar a partir del 6 de noviembre, un homenaje a la Ciudad de Buenos Aires, su ciudad natal, en que se centra en la vida de tres amigos sin grandes ambiciones.

