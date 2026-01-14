Lo que los Golden Globes nos enseñan para el cine de 2026

En su 83° celebración, llevada a cabo el pasado 11 de enero de 2026, los Golden Globes presentaron un derroche de talento, moda y un discurso de introducción de primera categoría entregado por la comediante Nikki Glaser, quien retornó como anfitriona de los premios en su segundo año consecutivo.

En su monólogo de bienvenida contó chistes sobre la carrera de Dwayne ‘La Roca’ Johnson y su relación de dupla cómica con el comediante Kevin Hart, la dupla actoral de Martin Short y Steve Martin y “cómo nunca se es muy viejo en esta industria para seguir necesitando dinero” –haciendo énfasis a la renovación de una sexta temporada para su serie de misterio y comedia ‘Only Murders in the Building’–, y también bromeó sobre la carrera de Leonardo DiCaprio y todos sus logros antes de que su novia “cumpliera 30 años”.

Esto dio el tono para una noche de distintos discursos de aceptación que hicieron énfasis en la admiración entre actores y un toque de política dadas las circunstancias actuales que enfrenta Estados Unidos. Glaser también bromeó –pese a no tener autorización– sobre la condición de la cadena televisiva CBS ante la cancelación de una historia crítica en el programa ‘60 Minutes’ que involucra información sobre la administración de Trump trasladando inmigrantes hacia una prisión en El Salvador.

Pese a esto, Glaser consiguió dar pie adelante a la noche y se entregaron las primeras estatuillas. Los favoritos de la crítica se hacían notar, tales como la protagónica de DiCaprio ‘One Battle after Another’, la cual encabezaba la lista con nueve nominaciones, seguida de cerca por ‘Sentimental Value’, de Joachim Trier (con ocho), y ‘Sinners’, de Ryan Coogler (con siete); mientras que en la categoría de televisión, ‘The White Lotus’ y ‘Adolescence’ parecían ser seguros ganadores.

En la categoría de Mejor Película de Drama, ‘Hamnet’, dirigida por Chloé Zhao (‘Nomadland’) se coronó como la ganadora, dando su primera estatuilla a la protagonista Jessie Buckley, quien también se coronó en la categoría Mejor Actriz en una Película Dramática, mientras competía con grandes nombres del cine como Julia Roberts (After the Hunt) y Jennifer Lawrence (Die, My Love).

Para su contraparte, el ganador a Mejor Actor en una Película Dramática fue Wagner Moura por su protagónico en ‘The Secret Agent’, una cinta brasileña de ‘thriller’ dirigida por el cineasta Kleber Mendonça Filho. La cinta también se coronó a Mejor Película de Habla No Inglesa, compitiendo con tales como ‘No Other Choice’ del director surcoreano Bong Joon Ho.

En la categoría de Mejor Actor en una película Musical o Comedia se coronó a Timothée Chalamet por su protagónico en ‘Marty Supreme’ y como Mejor Actriz en una película Musical o Comedia fue para Rose Byrne por su papel en ‘If I Had Legs I’d Kick You’.

Para las categorías de Mejor Actriz de reparto en una película, se galardonó a Teyana Taylor por su coprotagónico en ‘One Battle After Another’ junto a DiCaprio –cinta que fue coronada como Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Guión y también recibió el premio a Mejor Director para Paul Thomas Anderson–, mientras que en su contraparte a Mejor Actor de reparto en una película, se le otorgó a Stellan Skarsgård por su interpretación en ‘Sentimental Value’.

Ganadores destacados en televisión fueron ‘The Studio’ como Mejor Serie de Televisión Musical o Comedia, yendo contra grandes en las premiaciones (‘The Bear’, ‘Abbott Elementary’ y ‘Hacks’, entre otros). También esta serie obtuvo una segunda estatuilla por Mejor actor en una serie de televisión Musical o Comedia entregada a Seth Rogen. Por su parte, ‘Adolescence’ ganó cuatro estatuillas, una por Mejor serie limitada de televisión, serie antológica o película para televisión,otra para Stephen Graham como Mejor actor en serie limitada, serie antológica o película para televisión, otra para Erin Doherty como Mejor actriz de reparto en televisión y otra al actor Owen Cooper por Mejor actor de un papel secundario en televisión, convirtiéndose en el actor más joven en obtener este reconocimiento con solo 16 años.

La cinta aclamada de Netflix ‘K-Pop Demon Hunters’, ganó a Mejor Película de Animación y a Mejor Canción Original por el éxito ‘Golden’, que arrasó en redes sociales como TikTok e Instagram desde el estreno de la cinta en Netflix. En la nueva categoría de Mejor Podcast, el ganador fue ‘Good Hang with Amy Poehler’.

Pero la cinta coronada a Logros cinematográficos y de taquilla fue la aclamada ‘Sinners’ de Ryan Coogler, la cual por gran parte del 2025 fue una de las favoritas de las audiencias globales. Esta también fue galardonada con la estatuilla por Mejor Banda Sonora, para el compositor Ludwig Göransson (‘La Odisea’, ‘Oppenheimer’).

Con esto, los Globos de Oro nos dirigen en un compás de la industria del séptimo arte que parece inclinarse más hacia lo crudo, la rebelión, historias de montañas y valles, así como de realización introspectiva y emocional. Tocará seguir su pista hasta los Premios Óscar, el próximo 15 de marzo de 2026.