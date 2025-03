Los colores tropicales de Didasio

Gustavo Didasio De León nació en David el 7 de agosto de 1967. Si alguien lo recuerda en Chiriquí de cuando era muchacho, hubiera pensando que lo suyo sería dedicarse de adulto al deporte, pues hasta la adolescencia su principal afición era jugar béisbol mañana, tarde y noche.

Un día, a los 15 años, entre el bate y la pelota conoció el poder de los colores, cuando su mamá le regaló una cajeta llena de óleos y así comenzó a pintar cuadros marinos de manera autodidacta.

A los 18 años su familia hizo el esfuerzo necesario para enviarlo a estudiar a Guatemala. La idea era que aprendiera optometría en un instituto técnico, para alejarlo de la última etapa de la dictadura militar que asolaba a su país.

Todo iba bien hasta que se recrudeció en Panamá el gobierno de facto de Manuel Antonio Noriega y se fue haciendo difícil la situación económica dentro de la familia del futuro artista. Por lo que la noticia de que pronto regresaría a su terruño ocurrió inevitablemente, pero antes habrían de pasar otros hechos en Guatemala.

El siguiente contacto de Didasio, su nombre artístico, con las manifestaciones creativas, se registró precisamente durante su residencia en Guatemala, cuando una tarde salió con unos amigos a divertirse y descubrió que en la planta baja de un edificio había un local donde impartían clases de pintura. Fue cuando el gusanillo de la curiosidad comenzó a inquietarlo y decidió entrar para ver qué tal era aquella onda.

En ese establecimiento conoció al profesor que brindaba la formación plástica. Conversando con él descubrió que su maestro sabía de la falta de principios democráticos en el Panamá de entonces y por eso decidió aceptarlo como alumno, sin esperar paga a cambio.

“El profesor me dijo que no había problema, que llegara si me gustaba tanto aprender. De ahí conseguí un par de trabajitos en Guatemala y luego yo mismo me pagaba las clases”, rememora Didasio, quien después de más de 15 años regresará este mes de marzo con una exposición en la capital panameña.

Así, su rutina era estar de lunes a viernes con sus estudios de optometría y los fines de semana inició el proceso de conocer sobre esmaltes, óleos, acrílicos...

“Comencé a entender que la vida tiene un sentido más profundo, no tan severo, sino una vida en la que yo me estaba rodeando de pura bohemia: críticos, pintores, escultores”, recuerda el artista, quien junto a su colega chitreano Eduardo Aguilar protagonizarán la exposición “Encuentro, maestros del color”, que será inaugurada el jueves 13 de marzo, a las 6:00 p.m., en la galería Juan Manuel Cedeño (Las Bóvedas, Casco Antiguo) del Ministerio de Cultura.

“Era conocer a señores mayores, de esos que uno se tiene que sentar a escucharlos, tomarse un café y entonces comienzan ellos a hablar y uno se va involucrando”, indica Didasio, cuya especialidad es el manejo de pigmentos en la pintura al óleo.