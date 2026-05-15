Los liberales se consolidan

Por su parte, en su discurso inaugural, Arosemena se declaró 'escudo de los derechos individuales de los habitantes en el Istmo' y anunció: 'La honradez es la mejor política y a ella ajustaré mi proceder con religioso celo'.Destacó la necesidad de obras, especialmente la construcción de vías de comunicación, pero advirtió que 'esas obras se ejecuten juiciosamente, de modo económico, después de cuidadosos estudios y para satisfacer las necesidades reales y manifiestas'.Reconoció que: 'No sentía entusiasmo por la construcción del ferrocarril central, camino costoso que será sometido a la concurrencia de la ruta marítima, que no hallará en nuestra agricultura incipiente el necesario aliento... Pero la nación quiere que se haga y se hará'.Anunció que las relaciones con Estados Unidos se mantendrían con 'firme probidad'.En cuanto a la situación económica afirmó que era el resultado de 'causas accidentales' pues las importaciones excedían a las exportaciones y que deseaba que al término de la construcción del Canal, el país se halle con 'vida propia, labor a la cual hemos de contribuir todos, con especial atención a la agricultura, de manera que podamos conservar los bienes de la independencia en la paz, en la ley y en la honra'.Integró su gabinete con las siguientes personas: Ramón Felipe Acevedo, secretario de Gobierno y Justicia; Federico Boyd, secretario de Relaciones Exteriores; Aurelio Guardia, secretario de Hacienda y Tesoro; Heliodoro Patiño, secretario de Instrucción Pública y Luis E. Alfaro, secretario de Obras Públicas.Este gabinete prontamente fue variado y al Gobierno ingresaron otras personalidades: Carlos L. López, Salvador Jurado, Arístides Arjona, Eduardo Chiari, Alfonso Preciado y Carlos Arosemena.Si tabulamos la presidencia de Pablo Arosemena en 11 meses, sin contar el mes en que de ella se ocupó Chiari, podemos decir que un cambio de secretarios en tan poco tiempo demuestra una incertidumbre respecto a los objetivos que el Gobierno quiere lograr para el país y la inseguridad con respecto al propio liderazgo político en el momento.Esta incertidumbre y la preferencia de las masas por Porras fue lo que le llevó a lanzar la candidatura de Pedro Díaz De Obaldía, hermano del general Domingo Díaz De Obaldía, en una actitud casi desesperada, referente a lo que veía venir de negativo para él y los suyos si Porras accedía a la presidencia.Sin ser tan dramático, entre el clásico Pablo Arosemena y el caudillesco Belisario Porras, no podía hacerse fácil el entendimiento, pero eso era debido a, como lo hemos dicho antes, un choque de personalidades y como un factor secundario, un choque ideológico. Al llegar de Chile para asumir la presidencia, a título de recién electo como primer designado del segundo bienio del periodo del presidente José Domingo De Obaldía, en sus primeras palabras Arosemena se comprometió a no aspirar al segundo término y a no tener un candidato oficial.No cumplió este compromiso porque la realidad de la política concreta panameña lo fue absorbiendo paulatinamente. De hecho, trató de sucederse a sí mismo y sí tuvo un candidato oficialista.