Los Premios Goya anuncian a los nominados en su 40ª edición, que se celebrará en Barcelona

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España anunció este martes 13 de enero las nominaciones a los premios más destacados del cine español, los Premios Goya, que este año celebrarán su cuadragésima edición en la ciudad de Barcelona en una gala que será presentada por el actor Luis Tosar junto con la cantante, compositora y actriz Rigoberta Bandini.

En esta ocasión, tanto la actriz Eva Medina como el actor y productor Arturo Valls han sido los encargados de develar los aspirantes a las 28 categorías de estos galardones esperados todo el año por la industria cinematográfica española.

A continuación, la lista de nominados de cuatro de las categorías más importantes de estos premios:

Mejor película

La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirat

Sorda

Mejor dirección

Alauda Ruíz de Azúa (Los domingos)

Aitor Arregi y José Mari Goenaga (Maspalomas)

Carla Simón (Romería)

Oliver Laxe (Sirat)

Albert Serra (Tardes de soledad)

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan (La cena)

Miguel Garcés (Los domingos)

José Ramón Soroiz (Maspalomas)

Mario Casas (Muy lejos)

Manolo Solo (Una quinta portuguesa)

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes (La furia)

Patricia López Arnáiz (Los domingos)

Antonia Zegers (Los tortuga)

Nora Navas (Mi amiga Eva)

Susana Abaitua (Un fantasma en la batalla)

Mejor película iberoamericana

Belén (Dolores Fonzi)

La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes)

La piel del agua (Patricia Velásquez)

Manas (Marianna Brennand)

Un poeta (Simón Mesa Soto)

La producción cinematográfica ‘Papeles’ del cineasta Arturo Montenegro – con participación panameña, española y uruguaya – aspiró para optar a las nominaciones de los Premios Goya. Sin embargo, no pudo optar por ello. No obstante, ‘Papeles’ si compitió en los Premios Forqué del cine español como nominado a Mejor Película Iberoamericana.

Además, fue presentada en numerosos festivales internacionales tales como Internacional de Cine de Almería (España), que se llevó a cabo entre el 14 y el 23 de noviembre del 2025. Mientras la banda sonora original de la película – compuesta por Carla Benedicto – fue nominada en los premios Hollywood Music in Media Awards, unos galardones considerados como una de las antesalas más importantes de los Premios Óscar en el ámbito musical.