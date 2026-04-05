Manuel Segade, director del Museo Reina Sofia: ‘Panamá tiene una escena artística que intenta vibrar’ (I parte)

Me interesa sobre todo esa pregunta fundamental sobre Panamá. Pues he encontrado una escena mucho más rica y amplia de lo que yo pensaba. No tenía ninguna idea preconcebida. No existía en mi cerebro, aparte del canal, una imagen de Panamá. Aquí encontré una escena contradictoria y, precisamente por eso, con una complejidad que me ha parecido cautivante. He encontrado una raíz histórica importante, un deseo de historicidad, de marcar el pasado y de entenderlo dentro de un contexto que busca producir un presente que está ahí. Descubrí muchísima voluntad privada y una incipiente voluntad pública, a la que todavía le queda mucho para arrancar. Hay proyectos que están intentando articular una escena artística de muchas maneras. También he notado que, aunque los artistas busquen una vocación en la proyección internacional, intentan situarse en lo local. Siento que Panamá está en un momento valioso en que esas reflexiones son importantes. PINTA me ha permitido hacer esta cartografía. También me ha permitido tener un encuentro con vosotros. La institución que dirijo me da un acceso que otros no tienen y me permite salir hacia otros lugares. Gracias a este viaje, he podido venir y mantener estas conversaciones, con lo cual, de verdad, he sentido Panamá. En suma, veo que Panamá tiene una escena artística que intenta vibrar. No podría decir que ya sea vibrante. Pero la intención me parece sólida y muy sana.