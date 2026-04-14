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Vida y cultura

Más de 85.000 personas celebran con música en Madrid la Fiesta de la Resurrección

La cantante Liz Mitchell, de Boney M, actúa en la IV Fiesta de la Resurrección que celebra la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) este sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid.
La cantante Liz Mitchell, de Boney M, actúa en la "IV Fiesta de la Resurrección" que celebra la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) este sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid. David Fernández | EFE
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EFE Comunica
  • 14/04/2026 12:04
El evento contó con actuaciones de Boney M., Gipsy Kings y Hakuna, y buscó celebrar la fe cristiana y la Resurrección de Jesucristo. El cardenal José Cobo también participó, pidiendo un momento de silencio por la paz y compartiendo un mensaje del papa León XIV.

Más de 85.000 personas asistieron el sábado en la plaza de Cibeles de Madrid a la cuartaedición de la Fiesta de la Resurrección, cuya programación ha incluido un concierto paracelebrar la fe cristiana con la mítica voz original de Boney M., Liz Mitchell, los Gipsy Kingsy Hakuna Group Music, muy populares entre los jóvenes católicos.

Organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y dinamizada por ellocutor de Cadena 100 Javi Nieves y por DJ El Pulpo, que inauguró la cita al grito de “¡loscatólicos no somos aburridos!”, personas de todas las edades han llenado la céntricaplaza madrileña en un ambiente que ha buscado celebrar públicamente la Resurrecciónde Jesucristo.

Pasadas las 17:35 horas, los accesos a Cibeles se abrieron y los primeros asistentes hancorrido para coger el mejor sitio frente al escenario, y, mientras empezaba el espectáculo,han cantado animados, como Alejandra y Kevin, dos madrileños de 18 y 21 años quehabían acudido con un grupo de amigos.

¿Qué es la Fiesta de la Resurrección?

De la Fiesta de la Resurrección, a la que ya han asistido otros años, han destacado que“ayuda a seguir creciendo en tu fe”, junto a otros jóvenes con los que la comparten.Su grupo favorito del concierto es Hakuna, ya que sus canciones les ayudan para rezar:“Cuando un grupo y una música te acerca a Dios, pues [es] increíble”, ha opinadoAlejandra, con quien otro de los asistentes, Marcos, madrileño de 20 años, tambiénpiensa que estas canciones lo aproximaban a él.

Jose Cobo Cano, Cardenal Arzobispo de Madrid, interviene en la IV Fiesta de la Resurrección que celebra la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) este sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid.
Jose Cobo Cano, Cardenal Arzobispo de Madrid, interviene en la "IV Fiesta de la Resurrección" que celebra la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) este sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid. David Fernández / EFE

Sin embargo, han sido los Gipsy Kings, liderados por Andrés Reyes, que integróoriginalmente el grupo de rumba flamenca, los que han dado inicio a los conciertos y, ensu caso, el público de varias generaciones ha tocado las palmas durante su mítico ‘DjobiDjoba’ y coreado el estribillo de ‘Volaré’.

Después fue el turno de Liz Mitchell, voz originaria de Boney M. que ha interpretado susmíticos temas ‘Rivers of Babylon’ (inspirada en un salmo de la Biblia), ‘Daddy Cool’ (quehacía bailar a muchos asistentes) y ‘Rasputin’, para la que Mitchell ha bajado delescenario al foso y ha cantado junto al público, algo que se ha repetido con ‘Brown Girl inthe Ring’.

Los últimos en actuar han sido Hakuna, uno de los fenómenos musicales cristianos másseguidos entre los jóvenes, y eso quedó patente cuando este grupo madrileño entonó la‘Salve rociera’ para cerrar el concierto y miles de personas la corearon al unísono.

‘Jóvenes que no se avergüencen del Evangelio’

También hubo espacio para que el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, pidiera unmomento de silencio por la paz en el mundo y leyera un mensaje del papa León XIV, en elque el pontífice ha pedido "jóvenes que no se avergüencen del Evangelio, comunidadesque irradien esperanza, testigos capaces de hacer presente al Señor en cada ambiente".

León XIV, que viajará a Madrid, Barcelona y Canarias entre el 6 y el 12 de junio, les hapedido que, "mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles", recen y busquen aCristo: "No os conforméis con lo mínimo, porque la vida, con Cristo, vale la pena".

Durante el evento también se presentó la canción ganadora del segundo concurso"Música y Fe”, que busca apoyar los temas inspirados en los valores cristianos y querecayó en ‘Gólgota’, interpretada por el madrileño Ángel Catela.

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