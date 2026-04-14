Más de 85.000 personas celebran con música en Madrid la Fiesta de la Resurrección

Más de 85.000 personas asistieron el sábado en la plaza de Cibeles de Madrid a la cuartaedición de la Fiesta de la Resurrección, cuya programación ha incluido un concierto paracelebrar la fe cristiana con la mítica voz original de Boney M., Liz Mitchell, los Gipsy Kingsy Hakuna Group Music, muy populares entre los jóvenes católicos.

Organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y dinamizada por ellocutor de Cadena 100 Javi Nieves y por DJ El Pulpo, que inauguró la cita al grito de “¡loscatólicos no somos aburridos!”, personas de todas las edades han llenado la céntricaplaza madrileña en un ambiente que ha buscado celebrar públicamente la Resurrecciónde Jesucristo.

Pasadas las 17:35 horas, los accesos a Cibeles se abrieron y los primeros asistentes hancorrido para coger el mejor sitio frente al escenario, y, mientras empezaba el espectáculo,han cantado animados, como Alejandra y Kevin, dos madrileños de 18 y 21 años quehabían acudido con un grupo de amigos.

¿Qué es la Fiesta de la Resurrección?

De la Fiesta de la Resurrección, a la que ya han asistido otros años, han destacado que“ayuda a seguir creciendo en tu fe”, junto a otros jóvenes con los que la comparten.Su grupo favorito del concierto es Hakuna, ya que sus canciones les ayudan para rezar:“Cuando un grupo y una música te acerca a Dios, pues [es] increíble”, ha opinadoAlejandra, con quien otro de los asistentes, Marcos, madrileño de 20 años, tambiénpiensa que estas canciones lo aproximaban a él.