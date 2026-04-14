Administrador de la Acodeco: subsidios buscan reducir presión en precios y proteger consumidores

El administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi, se refirió este martes 14 de abril a la creciente preocupación por el aumento de precios al consumidor y explicó las acciones que se están impulsando para mitigar su impacto en la población.

Abadi señaló que, si bien Panamá opera bajo un esquema de libre competencia, el país atraviesa una situación “atípica” influenciada por factores globales que inciden directamente en el costo de los productos y servicios.

En ese contexto, indicó que la Acodeco participa activamente en una comisión de alto nivel del Órgano Ejecutivo, donde se busca mantener un equilibrio entre el funcionamiento del mercado y la protección de la calidad de vida de los consumidores.

Como parte de estas acciones, el funcionario explicó que la entidad recomendó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la implementación de subsidios en sectores clave.

Entre ellos, mencionó el transporte público, la movilidad de carga y logística, la pesca artesanal y el uso de maquinaria agrícola, medidas que —según dijo— fueron acogidas por el Ejecutivo con el objetivo de reducir la presión sobre los precios.

“Lo que buscamos es minimizar el riesgo de alzas y contribuir a mejorar la calidad de vida de los consumidores panameños”, afirmó.

No obstante, Abadi subrayó que, además de las acciones gubernamentales, también es fundamental la responsabilidad del ciudadano.

En ese sentido, hizo un llamado a adoptar hábitos de consumo más conscientes, especialmente en medio del actual contexto económico.

El administrador de la Acodeco recomendó, por ejemplo, evitar gastos innecesarios, como el uso indiscriminado de combustible en actividades no esenciales, y priorizar un manejo más eficiente del presupuesto familiar.

“Es importante que cada persona haga un uso responsable de su dinero para poder enfrentar este momento económico con mayor estabilidad”, expresó.