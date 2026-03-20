Precios del combustible bajo la lupa: Acodeco refuerza fiscalización

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) llevó a cabo un operativo nocturno en distintos puntos del país, en medio de denuncias por presunto acaparamiento de combustible, situación que afectaba a numerosos panameños que buscaban abastecer sus vehículos.

Según informaron las autoridades, la acción se inició luego de que un consumidor alertara sobre irregularidades en una estación de servicio de la localidad, la cual supuestamente se negaba a vender gasolina de 95 octanos. Ante la denuncia, inspectores se trasladaron a la estación Texaco ubicada en Santa Elena, donde confirmaron que no se estaba despachando ni gasolina ni diésel.

De inmediato, la Acodeco procedió a abrir una investigación por posible acaparamiento, una práctica que afecta directamente a los consumidores y altera el acceso equitativo a productos esenciales. Asimismo, se exigió al administrador de la estación reanudar el servicio de manera inmediata para garantizar el suministro a la población.