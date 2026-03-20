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Precios del combustible bajo la lupa: Acodeco refuerza fiscalización

Acodeco sorprende estaciones acaparando combustible en operativo nocturno
Acodeco sorprende estaciones acaparando combustible en operativo nocturno 1 Engin Akyurt | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/03/2026 10:38
La Acodeco realizó un operativo nocturno en Panamá tras denuncias de acaparamiento de combustible, confirmando irregularidades en una estación de servicio.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) llevó a cabo un operativo nocturno en distintos puntos del país, en medio de denuncias por presunto acaparamiento de combustible, situación que afectaba a numerosos panameños que buscaban abastecer sus vehículos.

Según informaron las autoridades, la acción se inició luego de que un consumidor alertara sobre irregularidades en una estación de servicio de la localidad, la cual supuestamente se negaba a vender gasolina de 95 octanos. Ante la denuncia, inspectores se trasladaron a la estación Texaco ubicada en Santa Elena, donde confirmaron que no se estaba despachando ni gasolina ni diésel.

De inmediato, la Acodeco procedió a abrir una investigación por posible acaparamiento, una práctica que afecta directamente a los consumidores y altera el acceso equitativo a productos esenciales. Asimismo, se exigió al administrador de la estación reanudar el servicio de manera inmediata para garantizar el suministro a la población.

Acodeco recuerda obligaciones a estaciones ante cambios en precios

La Acodeco reiteró un llamado a los agentes económicos y a los consumidores ante las recientes variaciones en los precios del combustible, recordando las principales obligaciones que deben cumplir las estaciones de servicio en todo el país.

La entidad enfatizó que las estaciones están obligadas a garantizar el expendio continuo del producto disponible, evitando interrupciones injustificadas que puedan afectar a los usuarios. Asimismo, subrayó que los proveedores deben exhibir los precios de manera clara, visible y accesible, de modo que los consumidores puedan conocer con precisión el costo antes de realizar la compra.

Entre las responsabilidades también se incluye asegurar que el precio anunciado coincida exactamente con el que se cobra en el surtidor, como parte de las normas de transparencia en la comercialización de combustibles.

La Acodeco advirtió además que los agentes económicos deben abstenerse de realizar cualquier acción orientada a restringir el abastecimiento, práctica que podría derivar en sanciones si se comprueba alguna irregularidad.

Finalmente, la institución informó que mantiene operativos de fiscalización de precios del combustible en diferentes puntos del país, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores y garantizar condiciones justas en el mercado.

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