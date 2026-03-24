Ley de bioetanol avanza en la Asamblea: estiman hasta 20 centésimos menos por galón

La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este martes 24 de marzo, por cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención, en primer debate el proyecto de ley No. 443, que impulsa el uso de bioetanol en Panamá, una iniciativa que, según el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, representa un paso “muy positivo” para el país.

Rodríguez explicó que la propuesta deberá superar aún el segundo y tercer debate, además de la sanción presidencial y su promulgación en Gaceta Oficial, antes de convertirse en ley de la República.

No obstante, adelantó que su implementación generaría “un proceso importante” con efectos en distintos sectores.

Entre los principales beneficios, el funcionario destacó la creación de empleos, el impulso a la economía rural y el desarrollo del sector agropecuario.

“Va a involucrar una generación de empleos importantes para el país, una mejora sustancial en las áreas rurales y el desarrollo del agro”, afirmó.

Asimismo, subrayó que la iniciativa también tendría un impacto ambiental positivo y permitiría a Panamá alinearse con países que ya utilizan este tipo de combustibles con éxito.

Añadió que la mezcla de bioetanol ayudaría a mitigar la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, especialmente en gasolinas de 91 y 95 octanos.

Posible reducción en precios

Sobre el costo para los consumidores, Rodríguez indicó que ya se han realizado análisis, aunque advirtió que los precios futuros dependerán de factores geopolíticos ligados al mercado petrolero.

Sin embargo, detalló que, de haberse implementado el programa entre 2015 y 2025, el país habría registrado una reducción promedio de entre 2 y 3 centésimos por galón. En el contexto actual de altos precios, incluso se podría haber alcanzado una disminución de hasta 20 centésimos por galón.

Debate por obligatoriedad

Uno de los puntos discutidos durante el primer debate fue si la mezcla de etanol debe ser obligatoria. Rodríguez defendió esta medida, argumentando que permitir opciones sin mezcla implicaría duplicar la infraestructura en toda la cadena de suministro, lo que elevaría los costos.

“Esa duplicación hay que pagarla y al final se traduciría en aumentos en los combustibles”, advirtió. Además, señaló que un sistema con múltiples opciones dificultaría la regulación y el control de calidad.

El secretario de Energía comparó la situación con los aditivos actuales en las gasolinas, los cuales no son elegidos por el consumidor, y recordó que existen restricciones similares por razones ambientales y de salud pública, como la prohibición del uso de gasolina con plomo.

Sin riesgos para vehículos

Rodríguez también aseguró que el uso de bioetanol no representa riesgos para los vehículos ni otros equipos que utilizan combustible. Citó experiencias en países como Brasil, Estados Unidos y Colombia, así como pruebas locales realizadas entre 2013 y 2014, donde —según dijo— no se registraron reclamos.

“Hoy los vehículos ya están diseñados considerando que muchos países utilizan etanol en sus mezclas”, sostuvo.

En cuanto a la implementación, el funcionario indicó que el proceso tomaría alrededor de 18 meses una vez aprobada la ley. Durante ese tiempo, deberán prepararse productores, plantas de bioetanol y terminales de combustible.

Rodríguez reconoció que, en una fase inicial, la producción nacional será limitada, por lo que será necesario recurrir a importaciones. No obstante, aseguró que la meta es incrementar progresivamente la producción local hasta cubrir la demanda interna.