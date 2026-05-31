MiCultura lanza el Jazz Experience en Pedasí y anuncia próxima parada en Boquete

El Parque Central de Pedasí se convirtió este pasado sábado 30 de mayo en el escenario de la primera edición del Panama Jazz Experience, una iniciativa del Ministerio de Cultura (MiCultura) que reunió a agrupaciones locales, exponentes del género y conjuntos juveniles de la provincia de Los Santos.

La actividad forma parte de las estrategias de descentralización de la oferta artística estatal y se desarrolló con el apoyo técnico y logístico de la Alcaldía de Pedasí y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), con el objetivo de diversificar la actividad cultural y fortalecer la atracción de visitantes hacia el interior del país.

La apertura del espectáculo estuvo a cargo del grupo Sentir Tableños, dirigido por el profesor Euclides Ballesteros, que integró elementos del folclor local con armonías de jazz. Posteriormente, Kandall & the Chowmein Band presentó un repertorio centrado en el reggae y los ritmos latinos.

La programación continuó con la propuesta de latin jazz contemporáneo e improvisación de Milagros Blades Quartet, agrupación liderada por la percusionista panameña junto a Gabriel Morán, Eduardo Heredia y Edwin Ávila.

Más tarde se presentó Papin’s Jazz Band, quinteto de jazz latino dirigido por el maestro Roberto “Papín” Florez, docente de la Universidad de Panamá.

Durante la jornada también se entregaron reconocimientos a diez artistas nacionales e internacionales que participan en la creación de diez murales inspirados en la esencia, las tradiciones y la riqueza natural de Pedasí.

El cierre del evento estuvo a cargo de la Big Band Avanzada de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá, un programa social que atiende a niños y jóvenes en todo el país. Bajo la dirección del maestro Alejandro Castillo, los estudiantes del módulo de Panamá Centro interpretaron piezas de blues, jazz clásico y adaptaciones de música tropical en formato de gran banda.

El evento contó además con la participación de más de 35 emprendedores y artesanos en la Vereda Creativa Artesanal, una iniciativa destinada a brindar espacios de exhibición y comercialización a los productores locales.

A la actividad asistieron la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; el director nacional de las Artes, Gianni Bianchini; el alcalde de Pedasí, Miguel Batista; el administrador provincial de la ATP, Daniel Pérez; y la expresidenta de la República, Mireya Moscoso.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 5 de mayo, establece que los gastos serán cubiertos por MiCultura y ejecutados por la Dirección Nacional de las Artes. El próximo evento del Jazz Experience está previsto para el 19 de septiembre en Boquete, provincia de Chiriquí.

La celebración del Jazz Experience tiene su fundamento legal en la Ley 90 del 15 de agosto de 2019, que creó el Ministerio de Cultura, así como en la Ley 175 del 3 de noviembre de 2020, conocida como la Ley General de Cultura.