Musa, una mirada al arte desde el punto de vista de la mujer

Adriana Lewis de Vallarino habló sobre su obra exhibida en la sección política, Ana Elena Garuz, explicó el proceso de su obra, exhibida en la sección de espiritualidad y Olga Sinclair, sobre identidad y autorrepresentación. <b>Arte latinoamericano credo por mujeres</b>En la muestra participan artistas jóvenes como Andy Santos, creadora de videoarte, de hecho, la única pieza de videoarte que el MAC tiene en su colección y Riseth Yánguez, quien presenta una obra textil. Pero la muestra no solo incluye artistas panameñas y colombianas. Las hay de Cuba, México, Argentina, Ecuador...hay una latinoamericanidad completa.