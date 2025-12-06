Musa, una mirada al arte desde el punto de vista de la mujer

Históricamente, los aportes de la mujer han sido poco registrados y poco apreciados. Y esto ha ocurrido en todas las esferas: la política, la corporativa..., asegura María Lucía Alemán, directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo. Si nos adentramos en las colecciones de los museos, las cifras no mienten y la diferencia es muy grande. “El mismo MAC tiene una diferencia notoria entre obras son de artistas mujeres y de artistas hombres, de cuántas exposiciones se han hecho sobre artistas mujeres y cuántas se han hecho de artistas hombres”, especifica. Esto está estrechamente relacionado con el apoyo que la sociedad daba al hombre, empezando por la educación. Muchas academias ni siquiera aceptaban mujeres y, por otra parte, las obligaciones sociales que tenía la mujer, al decidir formar un hogar la dejaban con poco tiempo para dedicarse a otras labores. “Hay artistas que detienen completamente su producción por años o décadas”, mientras se dedicaban a la crianza de sus hijos...

Existen hoy día, políticas que establecen un mínimo de participación de la mujer en juntas directivas, en la estructura de gobierno. Y en el mundo del arte también ha habido reacciones. “Estas exposiciones colectivas e individuales de preferencia a las mujeres ir poniendo al día un poco esas voces y esas miradas. Y no nos limitamos a la perspectiva de género. Aquí están representadas mujeres de pueblos originarios, mujeres afrodescendientes. Esto le agrega otra capa de complejidad y de invisibilidad a estas artista”, reflexiona Alemán.

La directora del MAC Panamá se refiere a Musas, Perspectivas femeninas en las colecciones del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAAM) y MAC Panamá, que se presenta en la planta superior del museo hasta el mes de febrero de 2026. “Exposiciones como estas acercan de una manera muy práctica al público sobre esta situación que sucede en el mundo, en todas las esferas. Quizás alguien que viene a ver Musa no sabe eso de que en las juntas directivas ahora hay que incluir a una mujer también, pero es un fenómeno social que estamos viviendo y acá lo puedes vivir a través del arte”.

Musa es una exposición sobre artistas mujeres, pero su muestra alude a hombres y mujeres, al público general y al público conocedor. “Tener exhibidas en Panamá grandes maestras latinoamericanas no es algo que pasa ni siquiera todos los años. Ocurre cada tantos años”, reconoce Alemán. La muestra incluye obras de grandes maestras como Beatriz González, Olga Amaral, Leonora Carrington, Ana Mendieta. Para el público especializado es una oportunidad única de tener esta exposición temporal de obras que pertenecen al MAMM. Un detalle relevante es que la muestra abarca diversas generaciones. Desde artistas de inicios del siglo XX, hasta artistas nacidas en la década de 1990. “Es una muestra muy rica y diversa de perspectivas y miradas de momentos históricos y contextos distintos, hablando sobre cuerpo, identidad, autorrepresentación, política y mundo onírico espiritual de la mujer”, informa. Colaboración con el MAAM

Cuando en 2020 Alemán asume la dirección del MAC, en plena pandemia, consciente de no saber establecer un rumbo dado lo inédita de la situación, la recién nombrada directora se dedicó a hacer acercamientos con colegas de otros países, sabiendo la importancia de la comunicación en esos momentos. “Escribí a directores de museos de la región y una de las primeras que atendió mi llamado, desde un lugar de sororidad fue María Mercedes González, la directora del MAAM. Ella tenía ya uno 10 años como directora y yo estaba empezando”, recuerda. El intercambio empezó sobre cuestiones administrativas y de ejecución. Con el tiempo, se involucraron los curadores, como casualidad, las encargadas de las colecciones de ambos museos son mujeres y finalmente entró en escena una convocatoria lanzada por Sura para proyectos culturales en toda América Latina, que debían tener dos países en colaboración. Fueron presentadas más de 700 propuestas de las que se seleccionaron solo 15. De estas, dos incluyeron a Panamá: la exposición Musa y un proyecto musical con La Escuelita del ritmo de Colón. Musa fue inaugurada primero en Medellín, un año antes y permaneció allá por varios meses. Incluyó una publicación sobre su investigación y exposición que debe estar disponible en Panamá el próximo mes, ya 2026. También incluyó programas públicos y educativos además de un componente de residencia artística, en el que participó Elena Garrido, quien viajó a Medellín y la colombiana Laura Montoya visitó Panamá. La muestra es prácticamente la misma salvo algunas diferencias debido a temas de costos de transporte.

Mujeres transformadoras, artistas y público femenino Musas es una exposición de mujeres, por mujeres, así, como un poco, para mujeres (porque no excluye a los hombres), por lo que el MAC diseñó una actividad para que congregara a mujeres “para que nos reuniéramos, nos reconociéramos y recordáramos del rol que jugamos en la sociedad. Y que no importa en qué industria estemos ni en qué momento de nuestra edad o trayectoria profesional o personal estemos, siempre hay un lenguaje, un entendimiento mutuo desde la perspectiva femenina y queríamos que se sintiera ese espíritu”. El resultado fue una reunión corta, de no más de hora y media en que las invitadas pudieron hacer un alto en sus agendas, mirar hacia adentro, escuchar a las artistas, de primera mano, conocer sus motivaciones y conectarlas con las propias. Asistieron “mujeres que admiramos y respetamos, alrededor de lo que ha sido la gestión del museo en los últimos años. Algunas, de organizaciones sin fines de lucro, algunas independientes, otras, representantes de empresas, activistas, mujeres en la política y también algunas de las artistas que participan en la muestra”, detalla Alemán.

Adriana Lewis de Vallarino habló sobre su obra exhibida en la sección política, Ana Elena Garuz, explicó el proceso de su obra, exhibida en la sección de espiritualidad y Olga Sinclair, sobre identidad y autorrepresentación. Arte latinoamericano credo por mujeres En la muestra participan artistas jóvenes como Andy Santos, creadora de videoarte, de hecho, la única pieza de videoarte que el MAC tiene en su colección y Riseth Yánguez, quien presenta una obra textil. Pero la muestra no solo incluye artistas panameñas y colombianas. Las hay de Cuba, México, Argentina, Ecuador...hay una latinoamericanidad completa.

La mirada política se observa en enunciaciones, o en mensajes velados o directos, algunos son la representación de momentos específicos en la historia, Presente está el trabajo de Beatriz González, Ethel Gilmour, la guatemalteca Marilyn Boror Bor quien presenta performances. También está Olga de Amaral cuya obra textil está siendo cada vez más cotizada. Pilar Moreno participa con un collage cuyo tema es el crecimiento desmesurado en la urbe panameña. De la fotógrafa Graciela Iturbide se presentan obras específicas de Panamá tomadas en la década de 1970, la colombiana Luz Elena Castro refleja también con imágenes fotográficas, el contexto urbano y sociopolítico de Medellín. La panameña Sandra Eleta presenta su trabajo en Portobelo. Hay obra de la cubana Ana Mendieta, (fotos de performance) que presenta un trabajo muy circulado con la relación de cuerpo y el territorio.