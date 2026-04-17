Pablo Arosemena continúa con la transición liberal (Segunda parte)

Al analizar la figura política y personalidad de Pablo Arosemena es importante señalar que no puede haber contraste más grande entre copartidarios liberales que entre Carlos Antonio Mendoza Soto y Pablo Arosemena Alba.El primero era, como hemos dicho, negro, de origen santanero y extracción popular, hombre culto que sabía ponerse a nivel de pueblo cuando le hablaba y enemigo de Amador Guerrero y de Porras.Consideraba a este último un caudillo que quería actuar por cuenta propia; al contrario Arosemena era un hombre de la más alta sociedad panameña que vivía, naturalmente 'de adentro'.Se educó en los mejores colegios y esa educación incluyó una familiaridad con los clásicos de la antigüedad; tenía una gran capacidad para la retórica de salón, por lo que le llamaban 'Pico de Oro'; sin embargo, no era efectivo en la plaza pública. No simpatizaba con Porras, porque la visión de este era la de un liberalismo un tanto crudo y batallador, como el de Correoso y, en cambio, el suyo era clásico y, como él mismo lo decía, un tanto manchesteriano.Que Pablo haya resultado sucesor de Carlos Antonio Mendoza es una de las paradojas de la historia, porque encontrar dos seres tan opuestos sucediéndose el uno al otro, en el manejo del Estado, no es lo que se espera aunque suceda frecuentemente en la política.