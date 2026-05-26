Palma + Taller TO ganan el concurso internacional para la nueva sede del MAC Panamá

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá) anunció recientemente la propuesta ganadora del Concurso Internacional para el diseño de su nueva sede. El proyecto seleccionado fue desarrollado conjuntamente por los estudios de arquitectura mexicanos Palma + Taller TO.

El jurado del concurso internacional de arquitectura destacó la capacidad de la propuesta ganadora para integrar arquitectura, espacio público y experiencia cultural, así como su relación con el entorno urbano y su visión del museo como una infraestructura cultural abierta y accesible.

“La nueva sede del Museo de Arte Contemporáneo - MAC Panamá se presenta como una infraestructura cultural viva y abierta a la ciudad. Pensada desde la identidad, el clima y el paisaje panameño, el proyecto propone una arquitectura contemporánea, democrática y sostenible, concebida desde la colaboración para imaginar formas de encuentro, cultura y vida urbana”, señaló el jurado, de acuerdo con un comunicado de prensa.

El jurado también valoró positivamente el mensaje de colaboración interdisciplinaria detrás de la propuesta, al considerar que la arquitectura contemporánea se construye desde el trabajo colectivo, el intercambio de conocimientos y el reconocimiento de equipos diversos.

Las propuestas fueron evaluadas bajo un sistema de revisión comparativa basado en criterios previamente establecidos en las bases del concurso, anunciado en enero.

El proceso de selección incluyó múltiples rondas de evaluación y discusión colectiva por parte del jurado, integrado por David Basulto, José Esparza Chong Cuy, Martha Thorne, así como Antonio Murzi —presidente de la Junta Directiva del MAC Panamá—, Graciela Quelquejeu de Chapman —cofundadora del MAC Panamá— y los arquitectos asesores Ramón Zafrani y Annamaria Zampogna.

Los miembros del jurado evaluaron las propuestas tomando en cuenta criterios de calidad arquitectónica, pertinencia territorial, viabilidad técnica y económica, sostenibilidad y programación institucional. El concurso de arquitectura fue coordinado por Ginnette Gotti.

En una primera fase de evaluación, el jurado seleccionó a cinco equipos finalistas entre 363 propuestas provenientes de 56 países. La mayoría de las postulaciones procedían de México.

Los estudios de arquitectura seleccionados en esta etapa fueron Consorcio UTM Ateliers, Lanza Atelier, Productora, Palma + Taller TO y Yektajo Architects.

Durante la segunda fase del concurso, cada equipo recibió un documento con observaciones y recomendaciones del jurado con el objetivo de profundizar y perfeccionar las propuestas antes de la entrega final. Posteriormente, las versiones revisadas fueron evaluadas nuevamente como parte del proceso definitivo de selección.

Ahora se prevé que el proceso continúe con el desarrollo técnico del proyecto y la articulación de profesionales y actores locales para avanzar hacia su futura construcción.

Desde el inicio del concurso, el jurado manifestó su interés en propuestas vinculadas a la relación entre el museo y la ciudad, priorizando iniciativas capaces de fortalecer el vínculo comunitario y proyectar una infraestructura cultural conectada con las dinámicas contemporáneas de Panamá, según indicó el comunicado.

Asimismo, el MAC Panamá impulsó la creación de una nueva sede con el objetivo de ampliar las capacidades del museo para la conservación, exhibición, programas educativos, investigación y actividades públicas, consolidándose como un espacio abierto entre el arte, la ciudadanía y el territorio.

El comunicado concluye señalando que este proyecto representa un nuevo capítulo en la historia del MAC Panamá.