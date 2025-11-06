Panamá celebra el Festival Hayah 2025, la cita del cine emergente y los nuevos directores

Con una agenda dedicada a la celebración y a la promoción del nuevo talento cinematográfico, se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de noviembre la décimo séptima edición del Festival de Cortometrajes Hayah con el lema ‘Vive cada historia’.

Durante cinco días, el público podrá disfrutar de una variada selección de cortometrajes - participantes de una premiación en siete categorías (ficción, animación, nuevos directores, videoclip, firstframe, documental y special screening) - que se proyectarán en el Cinépolis de El Dorado.

En tanto, los organizadores del Festival Hayah también tendrán disponible un programa educativo gratuito en la Ciudad de las Artes, que contará con talleres, charlas y conversatorios dirigido a estudiantes, realizadores y amantes del cine, además de sesiones de networking diseñadas para reunir en un solo punto de encuentro a los profesionales del cine y a los nuevos talentos de la industria.

La inauguración del festival tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en el espacio cultural La Manzana de Casco Antiguo. Con la premisa de llevar la conversación del festival del cine a la calle, habrán otras actividades en diversos lugares como el bar El Cangrejo Radio y sesiones para conectar y compartir en el local Biergarten.

Durante sus 17 años de existencia, el Festival de Cortometrajes Hayah se ha consolidado como un referente en lo relacionado al cine emergente en Panamá, ya que sirve como plataforma de exposición para los nuevos realizadores así como un puente del cine corto panameño con los demás festivales internacionales de cine.

El impulso de la creatividad, la profesionalización y la visibilidad de las voces que transforman el panorama audiovisual panameño son parte de los ejes que conforman la misión de un evento devenido en referente de la industria nacional.