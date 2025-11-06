Panamá celebra el Festival Hayah 2025, la cita del cine emergente y los nuevos directores

Con una agenda dedicada a la <b>celebración y a la promoción del nuevo talento cinematográfico</b>, se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de noviembre la <b>décimo séptima edición del Festival de Cortometrajes Hayah con el lema ‘Vive cada historia’</b>. Durante cinco días, el público podrá <b>disfrutar de una variada selección de cortometrajes </b>- participantes de una premiación en siete categorías (ficción, animación, nuevos directores, videoclip, <i>firstframe</i>, documental y <i>special screening</i>) - que se<b> proyectarán en el Cinépolis de El Dorado</b>. En tanto, los organizadores del Festival Hayah <b>también tendrán disponible un programa educativo gratuito en la Ciudad de las Artes, que contará con talleres, charlas y conversatorios dirigido a estudiantes, realizadores y amantes del cine, además de sesiones de </b><i><b>networking</b></i> diseñadas para reunir en un solo punto de encuentro a los profesionales del cine y a los nuevos talentos de la industria.La <b>inauguración del festival tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en el espacio cultural La Manzana de Casco Antiguo</b>. Con la premisa de<b> llevar la conversación del festival del cine a la calle</b>, habrán otras actividades en diversos lugares como el bar El Cangrejo Radio y sesiones para conectar y compartir en el local Biergarten.Durante sus 17 años de existencia, el Festival de Cortometrajes Hayah se ha <b>consolidado como un referente en lo relacionado al cine emergente en Panamá</b>, ya que sirve como <b>plataforma de exposición para los nuevos realizadores así como un puente del cine corto panameño con los demás festivales internacionales de cine.</b> <b>El impulso de la creatividad, la profesionalización y la visibilidad de las voces que transforman el panorama audiovisual panameño son parte de los ejes </b>que conforman la misión de un evento devenido en referente de la industria nacional.