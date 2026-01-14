Panama Crossroads 2026: música, gastronomía y creatividad se cruzan en el festival más ambicioso del año

Ya empieza la cuenta atrás para el Festival Panama Crossroads, el cual se celebrará este año del 29 al 31 de enero y que reunirá lo mejor de la música, la gastronomía y la creatividad se dan cita en un certamen que promete ser uno de los eventos más destacados del año, concebido como una plataforma multisensorial que celebra el legado conector de Panamá como cruce de culturas. Un evento que contendrá además un programa educativo que enseñará lo imprescindible para el crecimiento y la proyección de la industria creativa nacional. Los pormenores del Festival Panama Crossroads se dieron a conocer este jueves 14 de enero en una conferencia de prensa en la que se puso el acento en el crecimiento exponencial del evento. De acuerdo al director del festival Lloyd Keene, en el certamen “hemos pasado de 20 a 60 artistas, de 2 a 5 escenarios, de un género musical a más de 10, y de 2,000 a 15,000 asistentes”. “Panama Crossroads es más que un festival; somos un camino de cruces que conecta a través del poder multisensorial de la música, el efecto igualador de la pista de baile, el impacto de nuestra gastronomía y la influencia del arte y el conocimiento”, destacó Keene.

Las novedades de este año

Uno de los apartados más esperados por el público es el de los conciertos. El cantante puertorriqueño Residente – conocido por ser el líder de la agrupación Calle 13 – es uno de los artistas que encabezan el cartel de los artistas que amenizarán el festival junto con los panameños Némula y las bandas Entre Nos y Señor Loop. Él se presentará este viernes 31 de enero en el Heineken Stage. Otro de los invitados especiales a este cónclave de la creatividad son la agrupación cubana ORISHAS, quienes se presentarán el viernes 30 de enero. También estarán los ‘discjockeys’ como Alice Full of Love, Claudia Oquero, Ritmo Equis, Ferxo Díaz, Lil Lina y Ruki Álvarez, entre otros, quienes forman parte de los 60 artistas nacionales e internacionales que se presentarán en cinco escenarios distintos. Por otro lado, estará disponible para todos los comensales la sección gastronómica conocida como Gastrofest, integrada por chefs reconocidos quienes brindarán lo mejor de su especialidad en los fogones: Andrea Pinzón (cocina nativa / amerindia), Alex Rodríguez (cocina española / europea), Cuquita Arias de Calvo (cocina afrocaribeña), Armando Bramwell (cocina americana), Joseph Archbold (cocina china) y Fulvio Miranda (cocina nueva panameña).

Un componente importante del Panama Crossroads, es su programa educativo, con el que se busca empoderar a la comunidad creativa para que pueda dar su mayor potencial. Un programa presentado por el Centro Cultural de España Casa del Soldado, y que contará con destacados exponentes como el director Félix ‘Trillo’ Guardia y el productor Tomás Cortés, quienes están detrás de la película ‘El Brujo’, un documental que cuenta la historia del artista panameño Julio Zachrisson en primera persona. En este sentido, Harneet Singh, presentó una programación académica, que incluye conversatorios y paneles con personalidades nacionales e internacionales, y en la que este año destacan alianzas con el Centro Cultural de España Casa del Soldado, Fundación del Sonido, el Festival IFF Panama, el Festival de Jazz de Panamá, y la participación de figuras como el alcalde de Panamá Mayer Mizrachi, la Ministra de Turismo Gloria de León y la directora general del festival musical Bilbao International Music Experience Isabel Villanueva, entre otros.