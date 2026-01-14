Panama Crossroads 2026: música, gastronomía y creatividad se cruzan en el festival más ambicioso del año

Uno de los apartados más esperados por el público es el de los conciertos. <b>El cantante puertorriqueño Residente – conocido por ser el líder de la agrupación Calle 13 – es uno de los artistas que encabezan el cartel de los artistas que amenizarán el festival junto con los panameños Némula y las bandas Entre Nos y Señor Loop. Él se presentará este viernes 31 de enero en el Heineken Stage.</b><b>Otro de los invitados especiales a este cónclave de la creatividad son la agrupación cubana ORISHAS, quienes se presentarán el viernes 30 de enero. También estarán los ‘discjockeys’ como Alice Full of Love, Claudia Oquero, Ritmo Equis, Ferxo Díaz, Lil Lina y Ruki Álvarez, entre otros, quienes forman parte de los 60 artistas nacionales e internacionales que se presentarán en cinco escenarios distintos.</b>Por otro lado, <b>estará disponible para todos los comensales la sección gastronómica conocida como Gastrofest, integrada por chefs reconocidos quienes brindarán lo mejor de su especialidad en los fogones: Andrea Pinzón (cocina nativa / amerindia), Alex Rodríguez (cocina española / europea), Cuquita Arias de Calvo (cocina afrocaribeña), Armando Bramwell (cocina americana), Joseph Archbold (cocina china) y Fulvio Miranda (cocina nueva panameña).</b>