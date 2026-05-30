Pilar Quintana: ‘Miradas de cerca y desde adentro, todas las vidas son extraordinarias’

En algún momento de mi carrera cuando vi las luces, las candilejas del mundo literario, tuve una crisis tremenda. Yo me pregunté qué era lo que me interesaba de este mundo, Si esas candilejas o escribir bien. Y a mí lo que me interesa y siempre me ha interesado es escribir bien. Yo voy a seguir escribiendo aun cuando no me paguen. Es lo que he hecho desde los siete años hasta ahora. Es mi forma de procesar el mundo.Nunca olvido que lo importante no son las entrevistas ni los premios ni las luces que son maravillosos, y son necesarios, pero lo verdaderamente importante y lo que verdaderamente me gusta y me da satisfacción es cuando estoy en mi casa sentada frente a la hoja, trabajando y escribiendo. Eso es lo que me da vida. Entonces, me concentro en eso.<b>¿En qué estás trabajando ahora mismo? ¿Cuál es tu próximo proyecto?</b>Actualmente para la Biblioteca de Escritoras Colombianas, proyecto editorial del Ministerio de las Culturas, hice un par de ensayos para acompañar la publicación de los libros. Publicamos en la primera entrega 18 títulos, algunas de las autoras colombianas más destacadas desde la colonia hasta la primera mitad del siglo XX y en la segunda entrega publicamos 10 libros que incluyen 96 autoras de ese mismo periodo. Y para acompañar estas dos colecciones hice unos ensayos. Estoy trabajando esos ensayos porque quiero publicarlos como parte de la Biblioteca de Escritoras Colombianas que creo que tienen una reflexión importante sobre la escritura. Y además hace bastantes años, más de 10 años, unos 12 ó 13 años vengo trabajando en unos cuentos que he ido haciendo poco a poco y que he ido revisando a lo largo del tiempo, muchas veces. Estoy terminando de afinar esos cuentos.