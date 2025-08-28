Por primera vez la Orquesta Sinfónica busca director por concurso

El Ministerio de Cultura abrió la convocatoria pública para escoger al nuevo director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, en un hecho histórico, ya que por primera vez este cargo será designado mediante un proceso abierto, competitivo y transparente.

La invitación está dirigida a directores nacionales e internacionales con experiencia comprobada en dirección orquestal, quienes deberán presentar sus credenciales, trayectoria y propuestas artísticas con miras a fortalecer el desarrollo cultural del país.

Entre los requisitos destacan: ser panameño, contar con un título en Dirección de Orquesta emitido por una universidad o conservatorio reconocido, acreditar estudios en algún instrumento musical y demostrar experiencia en dirección orquestal mediante programas de mano, afiches, material audiovisual u opiniones de críticos especializados.

El concurso permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre e incluirá varias fases de evaluación: revisión de méritos, entrevistas, pruebas prácticas y audiciones frente a la Orquesta. Las entrevistas a los candidatos se realizarán los días 17, 18 y 19 de septiembre. Posteriormente, los preseleccionados participarán en las audiciones, del 22 al 26 de septiembre, donde serán evaluados en su desempeño dirigiendo el repertorio designado por el jurado.

El jurado estará compuesto por dos directores extranjeros de reconocida trayectoria, propuestos por el Comité Representativo, y un músico panameño de prestigio en el ámbito de la música académica, que no forme parte activa de la Sinfónica Nacional.

El fallo final será dado a conocer el 30 de septiembre, y corresponderá a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, ratificar y oficializar el nombramiento del ganador.

Las bases completas del concurso y los requisitos de participación pueden consultarse en el sitio web oficial del Ministerio de Cultura: www.micultura.gob.pa.