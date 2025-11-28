¿Por qué persiste el tranque en la ciudad de Panamá? (y qué podemos hacer al respecto)

En redes sociales circuló recientemente un listado que identificaba los peores tranques de la ciudad. El listado incluía la calle 50, vía Brasil, Costa del Este, Chanis, Punta Paitilla, El Dorado y Tumba Muerto. A esto, el público añadió prácticamente el resto de las calles de la ciudad: la carretera Centenario, Llano Bonito, La Cabima, Milla 8, Las Cumbres, la avenida Roosevelt, la vía Domingo Díaz, Villa Zaita, Clayton, Los Andes, la vía Tocumen y la 24 de diciembre. En resumen, toda la ciudad aparece atrapada en la congestión, sin mencionar el drama cotidiano que viven quienes se desplazan desde Panamá Oeste. La mayoría de quienes comentaban —conductores de vehículos particulares— atribuían su malestar a la duración de los semáforos y al impacto que los tiempos de espera tienen en la calidad de vida. Otros señalaban que nada cambiará mientras “no se entienda que las soluciones deben ir más allá de añadir carriles: se requieren medidas de micro movilidad, intermodalidad, transporte masivo y otras estrategias”. No obstante, persiste una visión centrada en el automóvil que condiciona el debate.

Razones urbanísticas de un tráfico interminable

La promesa de movilidad individual que ofrece el automóvil particular se enfrenta a una realidad física ineludible: el espacio vial es limitado y su ampliación constante no resuelve la saturación. En ciudades densas, la estrategia más eficiente consiste en trasladar viajes hacia modos de mayor capacidad, como el transporte público, que permite optimizar el uso del espacio urbano compartido. En la ciudad de Panamá, la respuesta predominante a la congestión ha sido aumentar la capacidad vial mediante ampliaciones, intercambiadores y pasos elevados. Sin embargo, este costoso enfoque genera alivios temporales y contribuye a la inducción de demanda, reproduciendo el problema en ciclos cada vez más frecuentes. La alternativa sostenible depende de sistemas de transporte público de alta capacidad, bien integrados y diseñados para lograr tiempos de viaje competitivos.

Modernización del transporte público: avances y limitaciones

La renovación de la flota de autobuses con el MetroBus y la incorporación del Metro de Panamá han evitado un colapso mayor en la movilidad metropolitana. No obstante, la oferta sigue siendo insuficiente sin un ecosistema complementario que incluya infraestructura peatonal continua, iluminación adecuada y herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia del usuario. La falta de estas condiciones limita la adopción masiva del transporte público.

El problema estructural: una trama vial fragmentada

La eficiencia del transporte público depende de la estructura urbana que lo soporta. La ciudad de Panamá presenta una trama vial fragmentada, discontinua y poco permeable, lo que restringe la operación de rutas directas y la continuidad de corredores de transporte. Las cuadrículas urbanas —presentes parcialmente por ejemplo en barrios como Calidonia/La Exposición o San Francisco— permiten conectividad transversal que no es aprovechada. Sin embargo, la ausencia de integración entre estos sectores y la proliferación de patrones laberínticos en otros barrios generan cuellos de botella que imposibilitan una red eficiente.

El bus, el transporte de miles, atrapado en el mismo tranque