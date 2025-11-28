¿Por qué persiste el tranque en la ciudad de Panamá? (y qué podemos hacer al respecto)

En redes sociales circuló recientemente un listado que identificaba los peores tranques de la ciudad. El listado incluía la calle 50, vía Brasil, Costa del Este, Chanis, Punta Paitilla, El Dorado y Tumba Muerto. A esto, el público añadió prácticamente el resto de las calles de la ciudad: la carretera Centenario, Llano Bonito, La Cabima, Milla 8, Las Cumbres, la avenida Roosevelt, la vía Domingo Díaz, Villa Zaita, Clayton, Los Andes, la vía Tocumen y la 24 de diciembre. En resumen, toda la ciudad aparece atrapada en la congestión, sin mencionar el drama cotidiano que viven quienes se desplazan desde Panamá Oeste.La mayoría de quienes comentaban —conductores de vehículos particulares— atribuían su malestar a la duración de los semáforos y al impacto que los tiempos de espera tienen en la calidad de vida. Otros señalaban que nada cambiará mientras 'no se entienda que las soluciones deben ir más allá de añadir carriles: se requieren medidas de micro movilidad, intermodalidad, transporte masivo y otras estrategias'. No obstante, persiste una visión centrada en el automóvil que condiciona el debate.