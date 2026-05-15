¿Qué figuras internacionales participarán en Centroamérica Cuenta Panamá 2026?

Centroamérica Cuenta, uno de los eventos culturales más esperados de la región, se llevará a cabo esta semana del 18 al 23 de mayo en un cónclave que reunirá a diversas personalidades del ámbito literario y global tanto en el distrito capital como en la provincia de Colón, extendiendo así su huella en el país durante la celebración de su décimo octava edición. De este modo, Panamá será escenario de conversaciones, talleres, lecturas y encuentros dispuestos para generar un espacio en el que puedan confluir el intercambio libre de ideas, el pensamiento crítico y las nuevas miradas sobre los temas que conciernen no solo a la industria cultural y creativa iberoamericana sino al panorama global de hoy en día en tiempos donde escasean el sosiego y la reflexión. En dichas actividades, participarán periodistas, poetas y escritores, quienes compondrán la programación de Centroamérica Cuenta.

Sergio Ramírez

El creador del festival literario Centroamérica Cuenta, el escritor nicaraguense Sergio Ramírez, estará presente en cuatro actividades del cónclave. El panel ‘La literatura y lo que todavía es posible’ buscará explorar el papel de las letras para interpretar a América Latina, una región cuya realidad es muchas veces incomprendida. En este sentido, el conversatorio se preguntará si todavía la literatura es capaz de brindar un halo de esperanza sobre lo posible usando como instrumentos la imaginación y la creación de mundos posibles. Ramírez disertará sobre esto con sus colegas escritores: el argentino Eduardo Sacheri y la colombiana Pilar Quintana en el auditorio del Museo del Canal Interoceánico este jueves 21 de mayo a las 8:00 pm. El viernes 22 de mayo a las 7:00 pm, Ramírez participará de la presentación del diccionario ‘Mario Vargas Llosa’, una publicación del Instituto Cervantes en la que escritores exploran el universo de Vargas Llosa desde adentro y descubren que sus palabras siguen vivas en quienes lo leen. En dicho evento también estarán en el vestíbulo del Museo del Canal los escritores Carlos Wynter Melo, Gioconda Belli, Luis García Montero y Pilar Reyes. Seguidamente, ese mismo día a las 8:00 pm, ofrecerá un viaje a los lectores sobre el universo de personajes que habitan sus novelas. El sábado 23 de mayo, a la misma hora, pero en el Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes, Sergio Ramírez se unirá a Pilar Reyes y Gonzalo García Barcha para dialogar sobre el ámbito profesional y personal del escritor colombiano Gabriel García Márquez, en ‘Las vidas de Gabo’.

Gioconda Belli

La escritora y poetisa nicaraguense Gioconda Belli volverá a Panamá para participar de Centroamérica Cuenta. Su andadura en el festival comenzará con la presentación conjunta – que se realizará el próximo 20 de mayo a las 11:00 am en la librería ‘El Hombre de La Mancha’ de Multiplaza - de, por un lado, su libro ‘Un silencio lleno de murmullos’ y, por el otro, ‘Ahora y en la hora’ del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Belli participará además del diálogo ‘La historia que vivimos, la historia que contamos’. El evento – en el que además participará el escritor Javier Zamora y que será moderado por el periodista Daniel Domínguez - propone pensar cómo la experiencia vivida se transforma en escritura y cómo la literatura es capaz de reconfigurar la memoria en una conversación que busca poner hincapié sobre la memoria, la identidad y las formas de narrar lo vivido. El evento se dará el miércoles 20 de mayo a las 7:00 pm. Otro conversatorio en el que participará Belli será el de ‘Amor, mudanzas y otros afectos’, en el que se plantea sopesar la forma en la que se cuentan las historias de amor en un contexto marcado por el paso del tiempo y los altibajos que viven las relaciones humanas. La poetisa nicaraguense estará acompañada de la escritora Ela Urriola y del argentino Pedro Mairal. El último panel en el que Belli estará presente como participante será el de ‘Memoria sin costuras: narrar lo que cabe en los libros de historia’. Una conversación – que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo a las 6:00 pm – en el que se ponderará el poder de la conversación sobre lo personal como el potencial de convertirse en un documento histórico. En el panel estarán los escritores Julián Herbert y Thatiana Pretelt, y será moderado por Mayra González.

Patricia Janiot

Una de las personalidades internacionales que participará en esta edición de Centroamérica Cuenta es la periodista colombiana Patricia Janiot, reconocida por su labor de más de cuatro décadas en el periodismo. Primero, en su país natal donde laboró en diversos medios como el ‘Noticiero Criptón’ y, luego, en las cadenas internacionales CNN en Español y Univisión. Así mismo, tuvo la oportunidad de entrevistar a diversas personalidades de la región como Augusto Pinochet, Fidel Castro, Hugo Chávez, y los presidentes estadounidenses Bill Clinton y Jimmy Carter, entre otros personajes. La conferencia ‘Patricia Janiot: Una vida en la noticia’, que se llevará a cabo en el Teatro Aúrea ‘Baby’ Torrijos, profundizará en la importancia de construir una audiencia fiel que siga al periodista en los caminos donde transite. Sobre todo, en una era donde las plataformas digitales disputan el escenario a los medios tradicionales. En la actualidad, Janiot cuenta con un canal de YouTube en el que cada sábado entrevista a un analista o una personalidad relevante del panorama latinoamericano en los temas referentes a la actualidad del momento. El diálogo con el público no solo versará de los retos de hacer periodismo en la nueva era de las redes sociales y las noticias falsas sino sobre el poder, los riesgos y la transformación que tiene que hacer el periodismo de puertas para adentro. Janiot además participará del panel ‘Contar a Estados Unidos cuando las reglas cambian: periodismo global en tiempos extraordinarios’, en el que además estarán presentes el periodista del semanario estadounidense The New Yorker Jonathan Blitzer y el periodista e investigador Stephen Kinzer. El conversatorio tendrá lugar en el auditorio del Museo del Canal Interoceánico a las 6:00 pm del miércoles 20 de mayo.

Pilar Quintana

Autora de seis novelas y un libro de cuentos, la escritora colombiana Pilar Quintana es conocida por su éxito literario ‘La Perra’, traducida a más de veinte lenguas. Con su texto ‘Los abismos’, también traducida a múltiples lenguas, ganó el Premio Alfaguara de Novela en 2021. Su novela más reciente es ‘Noche negra’. Quintana participará en el conversatorio ‘La intimidad como campo de escritura’, que se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad Santa María La Antigua el jueves 21 de mayo a las 11:00 am. Los escritores Frank Báez, Guadalupe Nettel y Luis Chaves disertarán con Quintana sobre cómo abordar la intimidad en los tiempos de hoy. Ese mismo día, el jueves 21 de mayo pero a las 8:00 pm integrará el panel ‘La literatura y lo que todavía es posible’.

Héctor Abad Faciolince