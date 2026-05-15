¿Qué figuras internacionales participarán en Centroamérica Cuenta Panamá 2026?

Una de las personalidades internacionales que participará en esta edición de Centroamérica Cuenta es la periodista colombiana Patricia Janiot, reconocida por su labor de más de cuatro décadas en el periodismo. Primero, en su país natal donde laboró en diversos medios como el ‘Noticiero Criptón’ y, luego, en las cadenas internacionales CNN en Español y Univisión. Así mismo, tuvo la oportunidad de entrevistar a diversas personalidades de la región como Augusto Pinochet, Fidel Castro, Hugo Chávez, y los presidentes estadounidenses Bill Clinton y Jimmy Carter, entre otros personajes.La conferencia ‘Patricia Janiot: Una vida en la noticia’, que se llevará a cabo en el Teatro Aúrea ‘Baby’ Torrijos, profundizará en la importancia de construir una audiencia fiel que siga al periodista en los caminos donde transite. Sobre todo, en una era donde las plataformas digitales disputan el escenario a los medios tradicionales. En la actualidad, Janiot cuenta con un canal de YouTube en el que cada sábado entrevista a un analista o una personalidad relevante del panorama latinoamericano en los temas referentes a la actualidad del momento. El diálogo con el público no solo versará de los retos de hacer periodismo en la nueva era de las redes sociales y las noticias falsas sino sobre el poder, los riesgos y la transformación que tiene que hacer el periodismo de puertas para adentro. Janiot además participará del panel ‘Contar a Estados Unidos cuando las reglas cambian: periodismo global en tiempos extraordinarios’, en el que además estarán presentes el periodista del semanario estadounidense The New Yorker Jonathan Blitzer y el periodista e investigador Stephen Kinzer. El conversatorio tendrá lugar en el auditorio del Museo del Canal Interoceánico a las 6:00 pm del miércoles 20 de mayo.