Red de Museos pide medidas ‘urgentes’ para salvar la Biblioteca Nacional

La Red de Museos y Centros de Visitantes expresó este lunes 20 de octubre su ‘profunda preocupación’ por la crisis financiera que atraviesa la Biblioteca Nacional en un comunicado, en el que resalta <b>su rol fundamental en la preservación, investigación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental de la nación</b>. La asociación también puso sobre la mesa la gestión de la Fundación Pro Biblioteca Nacional, la cual es la encargada de administrar la primera biblioteca del país,<b> calificándola de ‘ejemplar’ debido a su aporte a la ampliación del acervo documental de Panamá, el fortalecimiento de la conservación de sus colecciones, la profesionalización de su personal, y el desarrollo de un amplio programa cultural y counitario</b>.'Gracias a estas iniciativas, la Biblioteca ha diversificado su público y se ha consolidado como un espacio vivo de encuentro y aprendizaje para niños y adultos', agregó la red, resaltando su impacto social con acciones como <b>la repartición de libros en las escuelas sin bibliotecas con la iniciativa del Bibliobús</b>.La Red de Museos y Centros de Visitantes también elogió a la Fundación por sus avances en la <b>digitalización y el acceso público de los documentos históricos del país</b> mediante la disponibilidad en línea de catálogos y colecciones digitales para que puedan ser consultados por los investigadores y el público en general.Las hemerotecas de diarios, las obras publicadas y manuscritas, los archivos personales de panameños ilustres y piezas audiovisuales son algunos de los elementos que se encuentran en los archivos históricos de la Biblioteca Nacional. 'Su acervo constituye una fuente de información única y permanente para el estudio de Panamá y su historia', alertó la red.Con un reiterado mensaje de apoyo a la Biblioteca Nacional, la Red de Museos <b>hace un ‘llamado respetuoso’ a las autoridades para que implementen con carácter urgente aquellas medidas necesarias para la estabilidad administrativa y financiera de la Biblioteca Nacional</b>. Sus dificultades presupuestarias llevaron a la institución, por ejemplo, a suspender la apertura al público los sábados.