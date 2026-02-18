Residente debuta en el cine con ‘Porto Rico’, un drama histórico sobre la isla

El artista puertorriqueño René Pérez Joglar – mejor conocido como Residente – se pondrá detrás de las cámaras en su primera película como director de cine a la que denominó ‘Porto Rico’. En tanto, sus protagonistas serán nada más y nada menos que diversas personalidades del cine y de la música el cantante Bad Bunny y el actor Javier Bardem, como lo reveló este miércoles 18 de febrero el diario El País de Madrid.

El rotativo español también desveló en exclusiva que los actores Edward Norton – conocido por la cinta ‘El Club de la Lucha’ – y Viggo Mortensen, conocido por ser Aragorn en la famosa saga cinematográfica ‘El Señor de los Anillos” formarán parte del proyecto cinematográfico de Residente.

El productor mexicano Alejandro González Iñárritu acompañará a Pérez Joglar en el proyecto que este último escribió conjuntamente con Alexander Dinaris, conocido por ganar el Óscar por la película ‘Birdman’ (2015).

Debido al título de la futura cinta ‘Porto Rico’, se desvela que Residente abordará con profundidad la situación de su isla, la cual actualmente es un Estado Libre Asociado que forma parte de Estados Unidos. Si bien pueden tener incidencia sobre la política estadounidense con su voto en las primarias republicanas y demócratas, los puertorriqueños no tienen derecho de escoger al próximo presidente de los Estados Unidos.

En cambio, el nombre ‘Porto Rico’ se remontaría a finales del siglo XIX, cuando los estadounidenses pronunciaban el nombre de la isla con una marcada dificultad.

De acuerdo a El País, los creadores de la película vaticinan que el proyecto será “un wéstern caribeño épico y a la vez un drama histórico”. En un comunicado mencionado por el citado diario, Residente confesó que el sueño de hacer una película sobre su país se remonta a su infancia.

“La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”, agregó el artista, sobre la cinta que será financiada mediante la promotora de conciertos Live Nation, bajo su productora cinematográfica Live Nation Studios.