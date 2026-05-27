‘Rey y Conquistador’: Una mirada a la épica batalla que redefinió la historia medieval

Al caer la tarde, el rey Harold cayó. En una de las escenas más famosas del Tapiz de Bayeux, se le muestra herido en el rostro por una flecha. Las tropas anglosajonas finalmente sucumbieron ante los repetidos ataques normandos y huyeron a través del bosque, según el informe de la batalla emitido por el Bayeux Museum. Tras un día entero de feroz batalla, los hombres de Guillermo de Normandía resultaron victoriosos, Harold Godwinson había muerto, sus tropas habían sido derrotadas y el camino a Londres estaba despejado. El 25 de diciembre de 1066, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra en la Abadía de Westminster. Su hazaña le valió el título de “el Conquistador”.

La Batalla de Hastings empezó en la mañana del 14 de octubre de 1066, cuando Guillermo dividió sus fuerzas en tres grupos: los bretones en el flanco izquierdo, los normandos en el centro y los francos y flamencos en el derecho. Arqueros, infantería y caballería se organizaron bajo el mando del duque con destino a enfrentar a Godwinson.

El 14 de octubre de 1066, William, Duque de Normandía, se preparaba para atacar al ejército del rey Harold Godwinson, rey de los Anglosajones, tras declarar que el trono de Inglaterra se le había prometido y que el dominio normando debía llegar ahora o nunca. La batalla fue un evento sangriento y brutal, destacado en los libros de historia como el antes y el después de la historia inglesa, con William siendo quien terminaría con la vida del rey Harold.

Del campo de batalla a la pantalla

Con los temas de Roma y los Tudors abarcando gran parte de los productos televisivos modernos, el guionista y creador Michael Robert Johnson toma un momento decisivo de la historia de Inglaterra en una época no muy elaborada en la televisión: La Era Medieval.

Con un ritmo narrativo implacable, la serie recrea de forma cruda la Batalla de Hastings, ocurrida en octubre de 1066, que marcó el inicio del dominio normando en Inglaterra. Así, veremos a los protagonistas William de Normandía (Nikolaj Coster-Waldau) y el rey Harold Godwinson (James Norton) –quienes fueron antiguos aliados– enfrentarse por la corona inglesa en una serie que combina drama, acción y traición en solo ocho episodios.

La serie, que llega a Latinoamérica este 2 de junio en la plataforma de Universal+, muestra un guión cargado de momentos decisivos en el desarrollo de esta Batalla y sus consecuencias para el pueblo de Inglaterra al terminar el reinado anglosajón. Tanto Norton como Coster-Waldau interpretan a sus personajes con un apego personal, gestos acertados y presencia indiscutible en cada escena, incluyendo la coordinación de las escenas de acción, liderada por Jon Vidar.

“Sé que mucha gente habla de esto en términos de drama de época, pero realmente dedicamos muchísimo tiempo y atención a que se sintiera lo más auténtico posible: el barro y la sangre, el sudor y las lágrimas. No queríamos que pareciera un drama de época pulido y delicado. Queríamos que se sintiera crudo y realista”, comentó Norton para una nota de prensa exclusiva de Universal+.

Por su parte, Nikolaj Coster-Waldau –conocido como Jamie Lannister en la serie ‘Game of Thrones’– habló sobre la serie como una adición estratégica en su carrera y su primer rol como director de los episodios. “La experiencia detrás de la cámara fue increíble. Llevo 30 años actuando y te das cuenta de que aprendes mucho en el camino”, indicó en exclusiva para Universal+.

“Ha sido muy gratificante; el elenco me recibió con un entusiasmo y una generosidad enormes”, señaló y también subrayó la autenticidad de la serie: “Tenía que estar anclada en la realidad; las implicaciones emocionales debían sentirse reales. Va mucho más allá de una representación unidimensional de personas que van a la guerra”.

La serie, que se centra en el centro del conflicto de egos entre Harold y William –así como de otros que también buscaban reclamar el trono inglés–, no se aparta de los momentos políticos y sobrios como la muerte del rey Eduardo el Confesor (interpretado por Eddie Marsan) en enero de 1066, lo que desplegó a su cuñado Harold como quien reclama el trono, mientras que William se ve impulsado por la búsqueda de poder y seguridad a luchar a la muerte por ser él el próximo rey.

“Una vez que surge la idea de aspirar a la corona inglesa, se convierte en una obsesión para él”, señaló Nikolaj Coster-Waldau sobre el duque de Normandía. “Tiene que ver con protección y seguridad, con creer que ‘cuanto más poder tenga, más segura estará mi familia’”.

James Norton, por su parte, destacó cómo la serie muestra no solo la dinámica entre Guillermo y Harold, sino también la relación de ambos con sus esposas, Matilde y Edith, un subtrama de gran peso dentro de este drama. Clémence Poésy aporta una sorprendente fortaleza a Matilda; Clare Holman nos ofrece a Gytha, la matriarca de Wessex, y Emily Beecham nos brinda una Edith de carácter firme.

‘Rey y Conquistador’ está protagonizada por James Norton (Happy Valley), Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones), Emily Beecham (Damages), Clémence Poésy (Harry Potter y el Cáliz de Fuego), Geoff Bell (War Horse), Ingvar Eggert Sigurðsson (Trapped) y Elliot Cowan (Alexander), entre otros destacados talentos.

Entre todas las ofertas en ‘streaming’, los amantes de los dramas de época se podrán dar el gusto con una serie que busca más que solo espadas chocando entre sí, sino que nos acerca de forma entretenida a los años de antaño, antes de que las seis esposas fueran íconos de la historia, cuando la historia aún mostraba su tinta fresca.