Samanta Daza y la vulnerabilidad hecha poesía

Mientras sostenía una entrevista con La Estrella de Panamá, la poetisa Samanta Daza se encontraba en los últimos preparativos para dar a conocer su más reciente proyecto, un disco EP poético denominado ‘Raíces que arden, alas que brotan’, el cual busca reunir poemas sobre la transformación, el duelo, la sanación, el cuerpo, la voz propia y el renacimiento. Con este trabajo literario – que juega con la experimentación auditiva – Daza busca brindar el siguiente mensaje: Por más densa que sea la oscuridad, la luz siempre vuelve a abrirse paso.

En conversación con este diario, Daza sostuvo la idea de que la poesía no solamente se lee, sino que también se escucha y se siente, concibiéndola como una experiencia sensorial. Algunos de esos poemas destacados dentro del EP – que estará disponible el próximo 5 de febrero en las plataformas YouTube y Spotify – forman parte de su último libro de poesías ‘Metamorfosis’, el cual verá la luz próximamente este año.

‘Metamorfosis’ es el libro que le sigue a la publicación de ‘Verso y beso’ (2017), un poemario en el que la autora se abre ante los lectores, queriendo establecer con ellos un punto de encuentro entre la fragilidad y la fortaleza de los sentimientos. ‘Metamorfosis’ también sigue esta premisa.

“En este libro hay una versión de mí mucho más adulta, sin filtros. Aquí hablo desde la perspectiva con la que quiero abordar estos temas”, reivindicó la autora.

En este sentido, Daza manifestó su predilección hacia los recitales poéticos, una mirada performática al arte de la palabra, como se conoce comúnmente a la poesía. Una práctica que si bien le llena de satisfacción, la tuvo que dejar por dos años tras el dolor que le produjo el fallecimiento de su hermano por cáncer.

“Con este proyecto, muestro cómo atravieso ese duelo, pero al mismo tiempo busco abrazar ese dolor y llevar de la mano a quien lo necesita y decirle: ‘te escucho, sé que esto duele’. En definitiva, busco darle un giro para abrazar esa vulnerabilidad y transformarla en esperanza. No importa que la noche sea más oscura. Al final, el sol vuelve a salir”, agregó.

El propósito del disco EP – que consta de seis poemas del libro ‘Metamorfosis’ - no solo busca diversificar los formatos en los que se transmite la poesía, sino también facilitar su acceso a todos los públicos tales como las personas no videntes. “Quiero que la poesía esté ahí para quien la necesite”, añadió la poetisa, quien alegó que ‘Metamorfosis’ es un viaje de autoexploración artística que le brindó la oportunidad de expandir aún más sus horizontes.

“Este disco EP no solo es importante por el proyecto en sí, sino que es un pantallazo de lo que los lectores podrán encontrar en ‘Metamorfosis’”, destacó.

Sobre sus presentaciones performáticas, la escritora manifestó que este es el formato que más le llena ya que comparte una experiencia sensorial con su público, en la que une sonidos y sensaciones para transportar al público al universo que está creando con sus poemas.