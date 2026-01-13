Samanta Daza y la vulnerabilidad hecha poesía

Daza empezó a escribir poesía sin darse cuenta a los 16 años de edad, mientras emprendía una especie de catarsis en la que trataba de entender los momentos que vivía durante su adolescencia. Era una época en la que necesitaba un refugio para entender todo aquello que le estaba pasando. No es hasta los 21 años que lee los poemas de Mario Benedetti, y descubre ciertos paralelismos entre su forma de escribir y la del poeta chileno. Más tarde, se da cuenta que la poesía está compuesta de distintos géneros. A los 23 años, se toma en serio ese deseo de ser escritora, entendiéndola como una profesión más que un pasatiempo.Licenciada en Comunicación Social, a finales del 2021 retomó su carrera literaria y promovió activamente su primer poemario ‘Verso y beso’ en diversos escenarios como la Feria Internacional del Libro y la librería El Hombre de la Mancha. 'Yo me pregunté a mí misma sobre la perspectiva con la que quiero abordar mis historias, el tipo de escritora que quiero ser y el público con el que busco conectar. Esas preguntas fueron fundamentales para que en el 2025, me sintiera preparada para dar a conocer aún más esa faceta de escritora. En ese instante, la visibilización de la vulnerabilidad y el acompañamiento a aquellos que sufrieron algún tipo de pérdida desde mi experiencia. No pretendo dar curas mágicas, pero si quiero decirle a otros lo que me funcionó al transitar por esos momentos díficiles. Le diría que si bien la vida no es fácil, le extiendo un abrazo', dijo.A los escritores primerizos, Daza les recomienda leer y, sobre todo, escribir mucho. 'No caigan en la parálisis por análisis. Si bien todos podemos sentir el síndrome del impostor, hay algo bonito en él: nos enseña a que siempre hay espacio de seguir aprendiendo, y nos ayuda a poner los pies sobre la tierra y no creernos más que el resto. Tampoco te debes sentir menos', expresó.