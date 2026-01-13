Intereses y anualidades: cuánto cuesta usar una tarjeta en Panamá

La anualidad representa el segundo componente clave del costo total de una tarjeta de crédito. El reporte de Acodeco confirma que, aunque existen productos sin cobro de membresía, los costos aumentan significativamente conforme se accede a tarjetas de mayor gama.En el segmento Cash Back, la anualidad más baja es de $40 en la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L., seguida por $50 en Global Bank Corporation. En contraste, Banco Ficohsa (Panamá), S.A. cobra $90, mientras que Multibank, Inc. fija la anualidad en $85.Para las tarjetas Clásicas y Esenciales, Banco General, S.A., Coopeve, R.L. y EDIOACC ofrecen anualidades de $0, mientras Global Bank Corporation cobra $40. En el extremo superior, Multibank, Inc. alcanza $85, y Banesco (Panamá), S.A. y St. Georges Bank &amp; Company, Inc. registran anualidades de $84.En el segmento Corporativo, entidades como Citibank, S.A. y el Banco Nacional de Panamá mantienen anualidad $0, mientras Credicorp Bank, S.A. cobra $59. En contraste, varias entidades —entre ellas MMG Bank Corporation, Global Bank Corporation, Banisi, S.A. y Banesco (Panamá), S.A.— fijan la anualidad en $150, y otras como Towerbank International Bank, Inc., Metrobank, S.A. y Multibank, Inc. en $125.En las tarjetas Doradas u Oro, EDIOACC, Credicorp Bank, S.A. y Banistmo, S.A. mantienen anualidad $0, mientras Banco General, S.A. cobra $64.20. En contraste, Banisi, S.A. y Multibank, Inc. fijan el costo en $100, y St. Georges Bank &amp; Company, Inc. alcanza los $115.Para las tarjetas Platino, el rango inicia en $0 en EDIOACC, Credicorp Bank, S.A. y Global Bank Corporation, pasa por $84 en Davivienda, y se eleva hasta $155 en St. Georges Bank &amp; Company, Inc., alcanzando un máximo de $160 en Banesco (Panamá), S.A.