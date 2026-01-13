Intereses y anualidades: cuánto cuesta usar una tarjeta en Panamá

El mercado panameño de tarjetas de crédito presenta una amplia diversidad de productos, con condiciones que varían según el perfil del tarjetahabiente, el tipo de tarjeta y la entidad emisora. Al comparar las tasas de las entidades financieras no bancarias con la banca comercial, la diferencia en costos se vuelve más evidente. Mientras en el sector de financiamiento se reportan tasas más elevadas, en algunos segmentos bancarios se identifican tarjetas sin cobro de anualidad, particularmente en productos corporativos. Este ejercicio de transparencia no es casual. La Autoridad de Protección al Consumidor y de la Competencia (Acodeco) elabora de forma trimestral el informe “Estudio comparativo de tarjetas de crédito y financiamiento”, en estricto cumplimiento del artículo 38 de la Ley 81 de 2009. El objetivo es dotar al cuentahabiente de herramientas reales para evaluar la tasa de interés nominal anual y otros cargos adicionales, permitiéndole decidir si le conviene realizar una compra de saldo o migrar hacia un producto que se ajuste mejor a su capacidad de pago.

La brecha de los intereses: de la competitividad al costo elevado

Al analizar las tasas promedio de interés nominal anual, el informe correspondiente a la primera semana de noviembre de 2025 evidencia diferencias significativas según el tipo de tarjeta y la entidad emisora. Segmento Cash Back. En la categoría clásica o tradicional, la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. registra la tasa más competitiva del 13.50 %, seguida por Banco General, S.A. con 18.99 %. En el extremo opuesto, Banco Ficohsa (Panamá), S.A. lidera el costo con una tasa del 28 %, seguido por St. Georges Bank & Company, Inc. con 26.49 %. Tarjetas Clásicas y Estándar. Las tasas más bajas del segmento se concentran en Coopeve, R.L. y la Cooperativa EDIOACC, R.L., ambas con 15 %. En contraste, Banco Ficohsa (Panamá), S.A. vuelve a reportar la tasa más alta, con 28 %, mientras que Multibank, Inc. alcanza el 27.99%. Tarjetas Corporativas. Este segmento muestra una particular dispersión. Citibank, S.A. reporta una tasa nominal anual de 0 %, mientras que MMG Bank Corporation registra 11%. En el extremo superior, St. Georges Bank & Company, Inc. alcanza el 23.50 %, seguido por Multibank, Inc. con 22.99 %. Tarjetas Doradas u Oro. Las tasas promedio más bajas se distribuyen entre Cooperativa EDIOACC, R.L. (13 %), Mercantil Banco, S.A. (15 %) y Banistmo, S.A. (16.5 %). En cuanto a las tasas más altas, Banco Ficohsa (Panamá), S.A. lidera con 26 %, seguido por Multibank, Inc. (25.99 %) y St. Georges Bank & Company, Inc. (24.7 %). Segmento Platino. En las tarjetas Platino o Platinum, las tasas más bajas corresponden a Cooperativa EDIOACC, R.L. (11.5 %) y Banco de Occidente (Panamá), S.A. (12 %). En contraste, Banco Ficohsa (Panamá), S.A. alcanza el 26 %, mientras que Multibank, Inc. registra 22.99 %.

El costo de la membresía: ¿gratuidad o lujo?

La anualidad representa el segundo componente clave del costo total de una tarjeta de crédito. El reporte de Acodeco confirma que, aunque existen productos sin cobro de membresía, los costos aumentan significativamente conforme se accede a tarjetas de mayor gama. En el segmento Cash Back, la anualidad más baja es de $40 en la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L., seguida por $50 en Global Bank Corporation. En contraste, Banco Ficohsa (Panamá), S.A. cobra $90, mientras que Multibank, Inc. fija la anualidad en $85. Para las tarjetas Clásicas y Esenciales, Banco General, S.A., Coopeve, R.L. y EDIOACC ofrecen anualidades de $0, mientras Global Bank Corporation cobra $40. En el extremo superior, Multibank, Inc. alcanza $85, y Banesco (Panamá), S.A. y St. Georges Bank & Company, Inc. registran anualidades de $84. En el segmento Corporativo, entidades como Citibank, S.A. y el Banco Nacional de Panamá mantienen anualidad $0, mientras Credicorp Bank, S.A. cobra $59. En contraste, varias entidades —entre ellas MMG Bank Corporation, Global Bank Corporation, Banisi, S.A. y Banesco (Panamá), S.A.— fijan la anualidad en $150, y otras como Towerbank International Bank, Inc., Metrobank, S.A. y Multibank, Inc. en $125. En las tarjetas Doradas u Oro, EDIOACC, Credicorp Bank, S.A. y Banistmo, S.A. mantienen anualidad $0, mientras Banco General, S.A. cobra $64.20. En contraste, Banisi, S.A. y Multibank, Inc. fijan el costo en $100, y St. Georges Bank & Company, Inc. alcanza los $115. Para las tarjetas Platino, el rango inicia en $0 en EDIOACC, Credicorp Bank, S.A. y Global Bank Corporation, pasa por $84 en Davivienda, y se eleva hasta $155 en St. Georges Bank & Company, Inc., alcanzando un máximo de $160 en Banesco (Panamá), S.A.

Radiografía por entidad: los cargos menos visibles