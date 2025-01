Sobre la política de alimentación: un ensayo de reflexión (parte I)

Estrategias políticas

Para aumentar las ventas en una economía alimentaria pequeña pero sobreabundante, la industria alimentaria panameña publicita y comercializa sus productos, gastando más de $40 millones de dólares al año para hacerlo, y la mayor parte de ese gasto está destinado a promover las ventas de comida rápida, bebidas azucaradas, dulces y refrigerios no saludables. Las empresas alimentarias dirigen los productos más rentables, pero a menudo menos saludables, a niños, jóvenes y comunidades de bajos recursos. Las cantidades de dinero gastadas en este tipo de marketing superan con creces los gastos gubernamentales en educación pública sobre nutrición y salud.

Sin embargo, el marketing es sólo el aspecto más visible de los esfuerzos de ventas de la industria alimentaria. Menos visibles son sus estrategias políticas, análogas al “guion” utilizado por la industria tabacalera para distraer la atención de la evidencia sobre el daño de los cigarrillos: enfatizar la responsabilidad personal, arrojar dudas sobre investigaciones desfavorables, financiar investigaciones favorables, promover la autorregulación, hacer lobby y cuando todo lo demás falla, demandar y litigar. La industria alimentaria utiliza estrategias sacadas del manual de las tabacaleras para convencer al gobierno, las instituciones gubernamentales, los expertos en alimentación y nutrición, los medios de comunicación y el público de que sus productos promueven la salud, no son adictivos y no tienen ningún efecto sobre la obesidad, las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta (diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, ciertos tipos de cáncer) o el medio ambiente y, por lo tanto, no requieren regulaciones restrictivas.

Los cabilderos aquí en Panamá no están obligados a registrarse ante ninguna instancia del gobierno. No existe información sobre cuánto pagan las corporaciones a los funcionarios del gobierno o cuánto tiempo dedican a discutir temas con los diputados, y si anteriormente trabajaron para el gobierno (la “puerta giratoria”). Los lobistas no tienen que revelar sus posiciones sobre los temas, pero generalmente se puede deducir de quién les paga. Debido a que la puerta giratoria plantea cuestiones de influencia indebida y no existe ningún código ético ni norma que exija períodos de espera antes de que se pueda pagar a ex funcionarios como cabilderos, muchas veces un funcionario que regulaba la industria queda de la noche a la mañana cabildeando por esa misma industria.

Las empresas alimentarias y las asociaciones comerciales también participan en estrategias políticas que son menos cuantificables. Se asocian con organizaciones profesionales de nutrición, financian investigaciones, patrocinan publicaciones y conferencias profesionales y trabajan para garantizar que los profesionales influyentes (investigadores, médicos, enfermeras, maestros y medios de comunicación) favorezcan y no critiquen sus productos. Para distraer la atención de las preocupaciones sobre la salud, la seguridad o el medio ambiente, argumentan que las regulaciones restrictivas involucran excesivamente a los gobiernos en elecciones dietéticas personales y amenazan las garantías constitucionales de la libertad de expresión.

Tales acciones son rutinarias, legales y completamente análogas a las actividades políticas de la industria tabacalera al intentar influir en los consejos, comités y comisiones donde se toman decisiones relacionados al sector. La comida, por supuesto, difiere del tabaco. Los cigarrillos son un producto único con un mensaje de salud pública: no fumar. La comida, en cambio, incluye miles de productos, es necesaria para toda la vida y sólo causa problemas de salud cuando se consume de forma inadecuada o en exceso. Pero los propósitos del marketing son los mismos: vender productos. Los consejos para promover la salud reduciendo el consumo de grasas saturadas, azúcar, sal o alcohol, o para prevenir la obesidad comiendo menos alimentos en general, entran en conflicto con los intereses comerciales de las empresas alimentarias. Comer menos es malo para los negocios. De manera similar, las preocupaciones sobre la contaminación del aire, el agua y el suelo entran en conflicto con los intereses económicos de los productores agrícolas y de las gigantescas explotaciones avícolas, vacunales y porcinas.

Por lo tanto, las decisiones sobre cómo se producen y consumen los alimentos invariablemente generan conflictos sobre cómo los gobiernos equilibran los intereses corporativos con los públicos. Aunque todos tienen derecho a utilizar el sistema político para crear un sistema alimentario que promueva la salud, la seguridad y la sostenibilidad ambiental, las corporaciones alimentarias utilizan sus recursos mucho mayores para un propósito primordial: proteger las ganancias. No debería sorprender que las luchas por políticas alimentarias específicas invariablemente impliquen política.