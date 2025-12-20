Sucederá en enero de 2027

Para el panameño Lucho Goti, quien conoce los hechos de 1964 no como historia, sino por haberlos vivido como noticia, Sucedió en enero es 'una historia de lucha, de sacrificio, de dignidad de nuestro pueblo panameño basado en esos acontecimientos que inspiraron a Mireya Hernández y que se ha convertido a través de Luis [Romero] en una película que cuenta una historia y que yo no dudo de que cada panameño que vea este trabajo no conecte con lo que ocurrió, con ese sentimiento de sacrificio y de dignidad que sigue vigente'.Romero agrega que 'la película busca fortalecer la identidad nacional a través de esas discusiones, de rescatar no solo el momento histórico del 64, sino todo lo que fue ese proceso de, hasta cierto punto, descolonización de la presencia norteamericana y además con todos sus ángulos y todas sus aristas'. Recalca el cineasta que ese rescate de la identidad se busca a través de la cultura y el arte', ya que por esa por la formación que le dio su madre, comprende que el arte y la cultura son pilares de la sociedad'.