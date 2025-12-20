Sucederá en enero de 2027

Esther M. Arjonaperiodistas@laestrella.com.paPanamáEl entusiasmo bulló durante la conferencia de prensa de la cinta Sucedió en enero, del cineasta panameño Luis Romero. Parte del equipo de filmación, así como miembros del elenco, productores y colaboradores mostraron satisfacción al afirmar que solo restaban dos días para completar la filmación (al día de la conferencia de prensa). Estuvieron presentes en la mesa principal, los actores extranjeros invitados al proyecto: el español Luis Tosar, la colombiana Indhira Serrano y el dominicano Jalsen Santana, además de los actores locales Isabel Burgos y Lucho Goti. El más entusiasmado y también, aliviado es Romero, director y guionista del filme que empezó a esbozar desde hace más de 10 años. El cineasta recordó cómo si hubiese ocurrido hace solo unos días atrás, el momento en que entregaría los tres tomos de la obra teatral que escribió su madre Mireya Hernández para concursar en el certamen Ricardo Miró en 2006, proyecto que debió titular él mismo ya que su madre, enferma en aquellos momentos, no había alcanzado a hacerlo.

La obra, que está basada en la gesta del 9 de enero de 1964, resultó ganadora y poco después Romero empezaría a pensar en llevar a la pantalla grande esa historia. Los primeros pasos en firme podrían estar por el año 2014, dos años después de que se estableciera el Fondo Cine, un aporte estatal para promover la producción cinematográfica a través de un concurso para proyectos en diferentes etapas y que ha hecho posible el florecimiento de las producciones locales. Mucha agua ha pasado bajo este puente. El cineasta presentó la semana pasada, con más detalles, el tema de su película, basada en la obra de teatro de su madre, pero ambientada en la actualidad, no en 1964. La cinta presenta a un director de teatro español invitado a montar la obra de Mireya Hernández. Y es el elenco que selecciona el director el que va a reflejar la idiosincrasia del panameño que ha sido inevitablemente influida por la historia compartida con Estados Unidos debido a su presencia en el país. “Es una película en presente que nos cuenta quiénes somos hoy en día, cómo somos y hacia dónde vamos, todo esto relacionado precisamente con la presencia de los Estados Unidos. Básicamente es una película sobre la identidad panameña, que recoge lo que yo llamo el variopinto de la sociedad panameña. Allí se encuentran cada día a ensayar una obra de teatro diferentes personalidades, diferentes clases sociales, diferentes profesiones que integran la sociedad panameña, lo que hace nuestra multiculturalidad”, explica el cineasta.

Durante el montaje de esa obra de teatro se generarán análisis y discusiones sobre nuestra identidad. “Es una película muy actual que usa como herramienta una obra de teatro sobre 1964. Así como el teatro usa la realidad como herramienta para escribir sus obras, nosotros hemos usado el teatro en esta película para reflejarla”, detalla. Cada actor tiene dos papeles, el personaje que encarna en la película y aquel para el que cada uno de ellos ensaya en la obra de teatro, lo que hace que tenga muchas capas. Luis Tosar opina que “la película es muy compleja. Es una película, claro, con muchas capas con mucho metalenguaje porque se está hablando del teatro en el cine y el cine dentro del teatro. Entonces, se están manejando muchos planos de realidad muy diferentes que pegan con la ficción, pegan con la historia de Panamá y pegan con un ejercicio de análisis sobre la identidad del país desde personajes que son completamente diferentes. Y que creo que arroja un mapa social muy muy interesante y muy bien dibujado de todo lo que podría ser la Panamá de hoy y de su idiosincrasia”.

Una experiencia enriquecedora Los miembros presentes del elenco tuvieron la oportunidad de expresar sus pareceres sobre la experiencia de un trabajo en equipo, que todos consideraron muy enriquecedora y positiva. Para Isabel Burgos, quien interpreta a una vendedora de billetes que inspirada por las telenovelas busca la manera de participar en una obra de teatro para actuar, fue “fabuloso tener la oportunidad de trabajar con grandes personalidades que han venido a acompañarnos en este proyecto”, asegura. “Mi manera favorita de hacer teatro es ‘teatro dentro del teatro’, así que esta experiencia de hacer ‘teatro dentro del teatro, dentro del cine’ es una cosa que aporta muchas capas a los actores que interpretamos a los actores de la obra. Hemos tenido un reto adicional que es pensar siempre ¿es el actor o es el personaje el que está actuando? Ha sido realmente muy divertido”. La actriz agradeció profundamente la oportunidad de participar en este proyecto porque con el tamaño del mercado, “las posibilidades de hacer cine son verdaderamente difíciles”. El español Luis Tosar, quien fue invitado por Romero a participar en el proyecto desde hace muchos años, alabó la perseverancia del director para llevar adelante su proyecto y celebró el hecho de que ‘el barco esté llegando a puerto’. “Esta ha sido una aventura maravillosa, en verdad”, afirma, agregando que para él “es un lujo estar rodando fuera de mi país probando una cinematografía joven como es la panameña, con tantísimas cosas que contar por delante, y en un país tan interesante como Panamá, que no deja de sorprenderme cada día”.

Para la actriz Indhira Serrano, lo “más interesante y lo más seductor” del personaje que interpreta, es el viaje que realiza en busca de la recuperación de su identidad. “Creo que ese es un viaje que tenemos que hacer muchas personas en Latinoamérica”. De acuerdo con la colombiana “es imposible que transitemos este mundo como artista sin que asumamos la responsabilidad de situarnos y de entender que nosotros tenemos una responsabilidad de contar la historia desde el cine” ya que “el cine es responsable de contar la historia que no cuentan los medios oficiales”, sostiene. El dominicano Jalsen Santana considera que lo más bonito de su experiencia es “ser parte de una historia panameña”. “Desde mi personaje, he podido ver la radiografía de la vida de Panamá. Y cuando lo pongo al lado de mi vida como dominicano veo que todos somos iguales por dentro (...) Hay que empezar a ver más adentro, hay que empezar a descubrirnos nosotros como pueblos que somos con nuestras cosas buenas, nuestras cosas positivas, con nuestras cosas no tan positivas y cómo poder superarlas poco a poco siendo cada uno consciente de lo que somos”, opinó.

Para el panameño Lucho Goti, quien conoce los hechos de 1964 no como historia, sino por haberlos vivido como noticia, Sucedió en enero es “una historia de lucha, de sacrificio, de dignidad de nuestro pueblo panameño basado en esos acontecimientos que inspiraron a Mireya Hernández y que se ha convertido a través de Luis [Romero] en una película que cuenta una historia y que yo no dudo de que cada panameño que vea este trabajo no conecte con lo que ocurrió, con ese sentimiento de sacrificio y de dignidad que sigue vigente”. Romero agrega que “la película busca fortalecer la identidad nacional a través de esas discusiones, de rescatar no solo el momento histórico del 64, sino todo lo que fue ese proceso de, hasta cierto punto, descolonización de la presencia norteamericana y además con todos sus ángulos y todas sus aristas”. Recalca el cineasta que ese rescate de la identidad se busca a través de la cultura y el arte”, ya que por esa por la formación que le dio su madre, comprende que el arte y la cultura son pilares de la sociedad”.