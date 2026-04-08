‘Super Mario Galaxy’ toma la taquilla con un éxito rotundo pese a críticas

El universo de Super Mario Bros. se acaba de extender, y ahora la galaxia no tiene límites cuando eres un plomero y una princesa decididos a rescatar a la madre delas estrellas. En esta nueva entrega, los hermanos Mario (Chris Pratt) y Luigi (Charlie Day) se enfrentan a una nueva aventura, siguiendo a la princesa Peach (Anya Taylor-Joy) en el rescate de la princesa Rosalina (Brie Larson), quien resulta secuestrada por el malvado Bowser Jr. (Ben Safdie), en un arco de venganza por el encarcelamiento de su padre, Bowser (Jack Black).

En este viaje, pareciera que veremos la misma estructura que hay en los videojuegos producidos por Nintendo: Mario salva a la princesa (cualquiera sea en ese momento). Pero, la cinta nos muestra que es la hora de que Mario se quede atrás y la princesa Peach tenga su momento como monarca y ‘girlboss’ de la trama. La princesa Peach no pierde tiempo en empezar su viaje de rescate al recibir un mensaje de auxilio de una estrella, acogida por Rosalina, quien le hace saber del nefasto secuestro y quién lo hizo.

La cinta ha registrado ganancias de más de $190,1 millones en su primeros cinco días en cines de Norteamérica y $130,9 millones en su primer fin de semana tras su estreno el pasado 1 de abril. Este ocupa el lugar al mayor estreno del año para una película de Hollywood y para la coproducción de Illumination y Nintendo, distribuida por Universal Pictures en más de 80 mercados internacionales, según información de AP News difundida este domingo. Esto, teniendo en cuenta que costó alrededor de 110 millones de dólares producirla, sin incluir gastos de marketing y promoción global.

Para los amantes de los hermanos plomeros y sus videojuegos, la llegada de ‘Super Mario Galaxy’ es un avance en dar espacio en la pantalla grande a la nostalgia, la diversión y escenas de acción que se sienten tal cual tuviésemos un control de consola en las manos. Si bien su trama es sencilla, eso no quita el pico emocional que busca destacarse en diversos arcos de los personajes.

Para Peach, este es un momento monumental de su vida, ya que nos enteramos que la princesa busca su identidad más allá de las estrellas, algo que no ha podido adoptar estando sola como regente en el Reino Champiñón. Asimismo, Bowser encarcelado, ha recibido visitas constantes de Mario y Luigi, quienes observan una especie de “rehabilitación” en el villano tras los eventos de la primera cinta.

Esto es acentuado con una línea de trama en la que el mensaje sobre segundas oportunidades, búsqueda del verdadero “yo” y salvar a la galaxia de malvados villanos con sed de poder absoluto. ‘Super Mario Galaxy’ no es una película que se toma a sí misma con mucha seriedad, pero es lo suficientemente anuente de que su universo es amplio, tanto como el del catálogo de Nintendo el cual trae consigo uno de los personajes más queridos de los videojuegos: Fox McCloud.

El líder del equipo Star Fox, interpretado por Glenn Powell, defiende al Sistema Lylat de las amenazas de la galaxia, lo que es una ventaja al unirse con Mario, Luigi, Toad y la aparición especial de Yoshi (Donald Glover). La cinta entonces se convierte en un caleidoscopio de personajes centrales de diversos videojuegos de consolas Nintendo, dándonos un vistazo a otros personajes memorables como los Pikmin, lo que nos hace pensar que Nintendo e Illumination no están buscando concentrarse únicamente en el Reino Champiñón u otras variantes de los videojuegos de Super Mario Bros.

La llegada de Fox McCloud inyecta vitalidad, picardía y carisma en una parte de la cinta donde la dulzura del diseño de los personajes y el fondo comienzan a ser un poco repetitivas. Sus diálogos se separan del estilo inocente de Mario y Luigi, siendo más rudos y con su chispa de quien conoce los verdaderos peligros del espacio (un poco a la “Han Solo”), lo que lo hace enteramente disfrutable en cada escena.

‘Super Mario Galaxy’ también cuenta con una banda sonora digna de ser reconocida en el mundo de la animación, con una orquestación que sobrepasa lo realizado en su primera entrega, atrayéndonos más a los planetas que visitamos y los momentos de acción, suspenso o cámaras lentas que enfatizan el poder de los personajes dela misma forma que las escenas de transición en los videojuegos.

Algunos de sus puntos débiles, sin embargo, se encuentran en la simplicidad de su guión en cuanto arcos de crecimiento de los personajes. Si bien Mario presentó un crecimiento en cuanto a sus ideales como plomero que es convertido en defensor del Reino Champiñón, en esta nueva entrega sus ideales se reducen significativamente, casi al punto de preguntarnos: ¿Qué hace Mario aquí? Sus escenas se simplifican a su rol como apoyo de la princesa Peach y su personalidad valiente que ya había sido establecida previamente.

Aún siendo un salto para la princesa Peach en cuanto a protagonismo, su personaje no sufre mayores obstáculos y es prácticamente una experta en cada combate al que se enfrenta sin un solo momento de debilidad o derrota. Su mayor secreto –que no revelaremos en este artículo para mantener un poco la magia de ir al cine y descubrirlo– es tratado como un hilo de trama más, sin trascendencia o un sentido de urgencia como fue su rescate en la primera película, pese a ser de aún mayor importancia en esta entrega dado a su línea original fuera del guión de sus videojuegos.

Es preciso destacar la presencia de la princesa Rosalina, quien pese a no poseer grandes diálogos, es un personaje que nos hace sentir su interpretación maternal y poderosa a través de su elegancia. Hubiera sido un gran acierto aumentar su participación en la cinta basada en el videojuego que la introduce al universo de Mario Bros., pero quizás nos toque desear otra estrella fugaz para conocer más sobre ella y su unión con las estrellas Lumens en esta dimensión.

Por más que desearíamos que ‘Super Mario Galaxy’ mantuviera el nivel de guión, interpretaciones y giros inesperados en relación a su predecesora –o por lo menos, superarlo–, lo cierto es que es una cinta que, para quienes disfrutan de la animación será un rato agradable y cargado de diversión, pero fanáticos más aguerridos de Mario y Luigi, quizás resientan la poca utilización de sus nuevos personajes, así como dejar a un lado a su villano más temido, para ingresar a una nueva generación que le faltó un poco más de pulido en la sala de guionistas.