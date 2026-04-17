Susana Lau, panameña destacada por la Carnegie Mellon University

Panamá suma un nuevo motivo de orgullo en los campos de la educación, la tecnología y el emprendimiento.

La empresaria panameña Susana Lau, fundadora y directora ejecutiva de EtyaLab, fue reconocida por la Carnegie Mellon University (CMU) como integrante de la clase 2026 de “Tartans on the Rise”, programa que distingue a graduados de los últimos diez años que ya generan un impacto relevante en sus profesiones, industrias y comunidades.

La ceremonia, en la que fueron homenajeados 16 egresados de diversas áreas por su liderazgo, innovación y aportes a nivel global, se realizó durante un evento especial en el campus de CMU, en Pittsburgh, Pennsylvania, el sábado 11 de abril de 2026.

El reconocimiento tiene además un significado especial para Panamá, al tratarse de una ciudadana destacada en una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Esto ocurre en momentos en que la propia Carnegie Mellon University ha manifestado interés en establecer un campus en el país.

“Los homenajeados de este año en Tartans on the Rise representan lo mejor de Carnegie Mellon University: talento, determinación y un compromiso con generar un impacto”, dijo el presidente de CMU, Farnam Jahanian.

“Nuestra comunidad universitaria celebra a estos exalumnos y sus logros hasta ahora, y nos entusiasma ver cómo su éxito continúa creciendo en los años por venir.”

En enero de 2026, el Ministerio de la Presidencia informó que altos directivos de la institución universitaria comunicaron al Gobierno Nacional su intención de instalar una sede académica en Panamá, con una oferta centrada en inteligencia artificial y robótica, áreas consideradas estratégicas para fortalecer la educación tecnológica nacional.

Lau obtuvo en 2015 su título de maestría en el Information Networking Institute (INI) del College of Engineering de Carnegie Mellon University.

La casa de estudios es reconocida internacionalmente por sus programas de investigación en ciencias, ingeniería, tecnología, negocios, políticas públicas, humanidades y artes.

La trayectoria de la ingeniera de software también refleja el valor transformador de la educación.

Susana cursó estudios en Carnegie Mellon gracias a una beca Fulbright-SENACYT, experiencia que reafirma la importancia de impulsar la formación internacional y crear oportunidades para el talento panameño.

La inclusión de Lau en “Tartans on the Rise” 2026 no solo reconoce su carrera profesional y empresarial, sino que también fortalece la proyección positiva de Panamá dentro de los ecosistemas globales de innovación.

“Recibo este reconocimiento con mucho orgullo y gratitud, y con el compromiso de seguir aportando a Panamá a través de la tecnología y la innovación”, comenta Susana Lau.

“Más que un logro personal, este reconocimiento representa lo que puede suceder cuando existen las oportunidades para crecer”, dijo.

En un momento en que el país busca consolidarse como un centro regional de conocimiento, tecnología e innovación, historias como la de Susana Lau demuestran que invertir en educación avanzada, cooperación internacional y emprendimiento tecnológico produce resultados concretos para el presente y el futuro nacional.