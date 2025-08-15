Tania Hyman invita a las mujeres a ser princesas modernas

Tania Hyman, conferencista, coach de comunicación, presentadora y empresaria, se dio cita en la Feria Internacional del Libro 2025 para introducir su última obra literaria, Sácale partido a una vida bien vivida, dirigida mayormente a las mujeres que desean replantearse sus roles en la sociedad y liberarse de estereotipos.

“Nuestra sociedad le inculca a las mujeres que el éxito significa estar casada, trabajar, tener esposo. ¿Qué pasa si dentro de esos cuatro no tienes hijos? ¿No eres exitosa? Entonces, de eso trata el libro. Te voy a enseñar a ser orgullosa de quién eres, saberlo defender y, sobre todo, que no tenemos que cumplir con todos los roles, porque uno es exitoso en la medida en que uno es feliz”, explicó la autora.

Compartió su ejemplo: es divorciada y es quien custodia a su hermano con discapacidad tras la muerte de sus padres. “Me encanta el rol que estoy ejerciendo en la vida”, afirmó con una sonrisa.

En su libro pone de relieve la narrativa Disney que plantea a las niñas el ideal de tener un príncipe, historias que datan de tiempos pasados y son el contraste de figuras actuales que son más rebeldes y poseen la cintura menos estrecha. Ser una princesa moderna es la alternativa de Tania.

“Tú no puedes andar por ahí buscando tu media naranja porque tienes que ser una persona completa. Dos personas completas deciden unir sus vidas, pero una media naranja no puede estar buscando otra media naranja para ver cómo se complementa, porque eso va a resultar en una relación mediocre. Tienes que desarrollarte y terminar todas tus metas para entonces poder compartir tu vida con otra persona”, sugirió.

Antes de esta propuesta, Hyman lanzó Que te atiendan y te entiendan, un manual para comunicarse mejor y generar el impacto deseado. El libro proporciona técnicas de improvisación, principios de oratoria, herramientas para superar vicios del lenguaje y consejos de postura corporal.

Ambas publicaciones, únicas en su modo, reflejan su mensaje insignia: no permitir que los demás nos fijen los límites.

Tania Hyman estará presentando Sácale partido a una vida bien vivida este próximo domingo 17 de agosto en el Salón Trenzado de Atlapa.