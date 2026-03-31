Argentina se suma a misión Artemis II con satélite Atenea

Argentina se integra a una de las misiones espaciales más relevantes de las últimas décadas al formar parte de NASA en el vuelo tripulado Artemis II, previsto para despegar este miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, reportaron Infobae y La Nación.

La participación del país sudamericano se realizará a través del microsatélite Atenea, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), en conjunto con instituciones del sistema científico nacional.

Este avance marca un hito para la ciencia y la tecnología argentina, al incorporarse a un programa internacional que llevará nuevamente una tripulación al entorno lunar tras más de medio siglo, destacaron los medios de Argentina.

Según la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina, la misión Artemis II representa un paso sin precedentes para el país, al permitir validar desarrollos tecnológicos propios en condiciones de espacio profundo.

El satélite Atenea tendrá como función principal recolectar datos sobre radiación y comunicaciones a unos 70.000 kilómetros de la Tierra.

Además, evaluará el desempeño de sistemas electrónicos y sensores en condiciones extremas, lo que permitirá generar información clave para futuras misiones espaciales.

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, destacó la relevancia de esta participación al señalar que Argentina fue el único país de América Latina invitado por la NASA a integrar una carga secundaria en la misión.

También destacó que el país fue uno de los cuatro seleccionados a nivel global, junto con Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur.