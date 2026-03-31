Argentina se suma a misión Artemis II con satélite Atenea

Argentina se integra a una de las misiones espaciales más relevantes de las últimas décadas al formar parte de NASA en el vuelo tripulado Artemis II, previsto para despegar este miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, reportaron <b>Infobae</b> y<b> La Nación</b>.La participación del país sudamericano se realizará a través del microsatélite Atenea, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), en conjunto con instituciones del sistema científico nacional.Este avance marca un hito para la ciencia y la tecnología argentina, al incorporarse a un programa internacional que llevará nuevamente una tripulación al entorno lunar tras más de medio siglo, destacaron los medios de Argentina.<b>Según la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina, la misión Artemis II representa un paso sin precedentes para el país, al permitir validar desarrollos tecnológicos propios en condiciones de espacio profundo.</b>El satélite Atenea tendrá como función principal recolectar datos sobre radiación y comunicaciones a unos 70.000 kilómetros de la Tierra.Además, evaluará el desempeño de sistemas electrónicos y sensores en condiciones extremas, lo que permitirá generar información clave para futuras misiones espaciales.El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, <b>Darío Genua</b>, destacó la relevancia de esta participación al señalar que Argentina fue el único país de América Latina invitado por la NASA a integrar una carga secundaria en la misión.<b>También destacó que el país fue uno de los cuatro seleccionados a nivel global, junto con Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur.</b>