Artemis II lista para despegar: la NASA prepara el regreso humano a la órbita lunar

A un día del lanzamiento de Artemis II, la agencia espacial estadounidense confirmó que todo está listo para el despegue de su misión tripulada más ambiciosa en décadas, que marcará el retorno del ser humano a la órbita lunar tras más de 50 años.

La cuenta regresiva comenzó oficialmente el lunes 30 de marzo, sin mayores preocupaciones técnicas por parte de la NASA.

El lanzamiento está programado para este miércoles 1 de abril a las 18:24 hora local desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde ya se encuentran en posición el cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión.

Las condiciones meteorológicas ofrecen un 80% de probabilidad favorable, aunque se mantienen bajo vigilancia posibles vientos fuertes y nubosidad.

En caso de que el despegue se vea afectado, la NASA dispone de ventanas alternativas hasta el 6 de abril. Si estas no se concretan, la próxima oportunidad sería el 30 de abril, tras varios aplazamientos previos provocados por fallas técnicas detectadas en pruebas anteriores.

La misión Artemis II tendrá una duración aproximada de diez días y estará integrada por los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, junto al canadiense Jeremy Hansen.

La tripulación, que acumula más de 600 días en el espacio, buscará completar el primer viaje tripulado a la órbita lunar desde la misión Apolo 17 en 1972.

Durante el vuelo, la nave se alejará a más de 400.000 kilómetros de la Tierra, superando incluso la distancia alcanzada por Apolo 13. Esto permitirá a los astronautas observar la cara oculta de la Luna, un hecho que solo un grupo reducido de personas ha experimentado directamente.

El viaje también marcará hitos en materia de representación, al incluir por primera vez en una misión de este tipo a una mujer —Christina Koch—, a un astronauta afrodescendiente y a un canadiense, en una señal del enfoque inclusivo del nuevo programa espacial.

Artemis II es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y constituye un paso previo a futuras expediciones que prevén el regreso de astronautas a la superficie lunar hacia 2028.

El plan contempla además el desarrollo de infraestructura para una presencia humana sostenida en el satélite natural, en medio de la competencia estratégica con China por liderar la nueva carrera espacial.