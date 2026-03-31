¿Quién es Christina Koch, la primera mujer que viajará a la Luna en la misión Artemis II?

Una fotografía tomada en 1968 durante la misión Apolo 8 marcó el rumbo de vida de Christina Koch. Años después, aquella imagen de la Tierra vista desde el espacio la impulsó a convertirse en astronauta.

Hoy, ese sueño alcanza una nueva dimensión: será la primera mujer en viajar hacia la Luna como parte de la misión Artemis II.

Koch integrará la tripulación junto al comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover (primer afrodescendiente en esta ruta) y el especialista Jeremy Hansen.

A bordo de la nave Orión, recorrerán durante unos diez días el espacio profundo en la primera misión tripulada hacia la órbita lunar desde 1972.

Para Koch, el viaje representa la culminación de una trayectoria marcada por hitos. En 2020 estableció el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer, tras permanecer 328 días en la Estación Espacial Internacional.

Además, participó en las primeras caminatas espaciales integradas exclusivamente por mujeres consolidándose como una de las figuras más destacadas de la exploración espacial actual.

Más allá de su valor científico, Artemis II tiene una fuerte carga simbólica. La propia Koch ha señalado que espera que la misión inspire a nuevas generaciones, del mismo modo en que ella fue motivada por las imágenes del programa Apolo.

”Responder preguntas como si estamos solos comienza en la Luna”, afirmó, subrayando el alcance de esta nueva etapa.

La misión forma parte del programa Artemis, con el que la NASA busca sentar las bases para el regreso del ser humano a la superficie lunar en los próximos años y avanzar hacia una presencia sostenida en el satélite natural. En ese contexto, la participación de Koch marca un punto de inflexión en la historia de la exploración espacial.